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Ankaralı Turgut neden öldü, hastalığı neydi?

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Akciğer kanseriyle mücadele eden ve son olarak entübe edilen Ankaralı Turgut olarak bilinen Turgut Karataş'tan acı haber geldi. Ünlü sanatçı Ankaralı Turgut tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Peki, Ankaralı Turgut neden öldü, hastalığı neydi?

Uzun süredir kanserle mücadele eden ünlü sanatçı Ankaralı Turgut hayatını kaybetti. Acı haberi Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin "Değerli Kardeşim Ankara'nın Abisi Ankaralı Turgut'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim" sözleriyle duyururken kızı Eylem Boran'dan da paylaşım geldi. Ankaralı Turgut neden öldü, hastalığı neydi?

ANKARALI TURGUT NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NEYDİ?

Uzun süredir kanserle mücadele eden ünlü sanatçı Ankaralı Turgut hayatını kaybetti. Acı haberi Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin "Değerli Kardeşim Ankaranın Abisi Ankaralı Turgut'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim" sözleriyle duyururken kızı Eylem Boran'dan da paylaşım geldi.

Ankaralı Turgut yarın öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Mamak Ortaköy Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.

Acı haberi ilk olarak Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin duyurdu. X hesabından paylaşım yapan Şahin "Değerli Kardeşim Ankara'nın Abisi Ankaralı Turgut'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Başta ailesi olmak üzere sevenlerine ve tüm sanat camiasına baş sağlığı dilerim. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

"MAALESEF SABAHA KARŞI KAYBETTİK"

Şarkıcının menajeri Murat Boran, "Maalesef sabaha karşı kaybettik. Çok üzgünüz. Cenazesi yarın Mamak Ortaköy Mezarlığı'nda defnedilecek" dedi.

ANKARALI TURGUT KİMDİR?

Ankaralı Turgut, gerçek adıyla Turgut Karataş, 1963 yılında Ankara'da doğmuş bir müzisyen, söz yazarı ve oyuncudur. Arabesk ve oyun havası tarzında müzik yapan Ankaralı Turgut, özellikle eğlenceli ve hareketli şarkılarıyla tanınıyor.

Kariyerine 1990'lı yıllarda başlayan sanatçı, birçok albüm ve single çıkarmıştır. "Kaymak Lazım" ve "Beni Görmek İçin Gelme" gibi popüler şarkıları bulunuyor.

Ankaralı Turgut, uzun yıllar boyunca KOAH ve akciğer kanseri gibi sağlık sorunlarıyla mücadele etti. 15 Aralık 2024 tarihinde, akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ankaralı Turgut neden öldü, hastalığı neydi?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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