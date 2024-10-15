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Ankaralı Turgut hasta mı, kanser mi, sağlık durumu ne? Ankaralı Turgut son hali ne?

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Ünlü türkücü Ankaralı Turgut, gerçek adıyla Turgut Karataş, geçtiğimiz haftalarda mide ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. 61 yaşındaki sanatçının, hastanede yapılan tetkikler sonucunda kanser teşhisi konuldu. Kızı Eylem Boran, babasının hastanede çekilen fotoğraflarını sosyal medyada paylaşarak dua istemişti. Peki, Ankaralı Turgut hasta mı, kanser mi, sağlık durumu ne?

Bir süredir kanser tedavisi gören bir dönemin sevilen türkücüsü Ankaralı Turgut'un son hali sevenlerini üzdü.. 1,5 ayda 13 kilo veren şarkıcı sosyal medyada çocuklarına isyan etti. Ünlü isim, "Yardım paralarına göz diken evlatlarımı reddettim" ifadelerini kullandı. Ankaralı Turgut hasta mı, kanser mi, sağlık durumu ne?

Ankaralı Turgut hasta mı, kanser mi, sağlık durumu ne? Ankaralı Turgut son hali ne?Ankaralı Turgut

ANKARALI TURGUT HASTA MI?

Hastalık sürecinde zayıflayan ve maddi zorluklar yaşayan Ankaralı Turgut, akıllı ilaç tedavisine başlayamadı. Daha sonra kızının evine taşınan türkücüye dostları ve hayranları tarafından destek olundu. Ancak Ankaralı Turgut, kendisi için toplanan yardım paralarının kendisine ulaşmadığını iddia ederek çocuklarına sert eleştirilerde bulundu.

Turgut, "27 senedir benim param ile geçiniyorlar, hiç kendileri para kazanmış mı? Baba parasıyla damat besliyoruz! Oğlum, Özlem, Hasret hepsi aynı... Bunlar çete olmuş. Hiç helal para yemişler mi? Bana toplanan ilaç paralarını, beni tehdit edip almak istiyorlar. Bunları herkes bilsin!" şeklinde konuşarak ailesine karşı isyan etti.

Ankaralı Turgut hasta mı, kanser mi, sağlık durumu ne? Ankaralı Turgut son hali ne?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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