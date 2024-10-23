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Ankara TUSAŞ'ta patlama oldu! SON DAKİKA! TUSAŞ'ta ne oldu?

Ankara TUSAŞ'ta patlama oldu! SON DAKİKA! TUSAŞ'ta ne oldu?
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Ankara son dakika TUSAŞ'ta çatışma ve patlama sesi duyulduğu bilgileri geldi. Ankara TUSAŞ'ta saldırı mı var, terör saldırısı mı ne oldu merak ediliyor. Son dakika Ankara patlama haberi sonrası gelişmeler...

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ANKARA TUSAŞ'TA PATLAMA

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) Tesisi önünde patlama meydana geldi.

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'nin, Havacılık Bulvarı Kahramankazan Ankara yerleşkesindeki giriş kapısındaki patlamanın ardından, silah sesleri duyuldu. Güvenlik nedeniyle personelin sığınaklara yönlendirildiği belirtildi.

Olay yerine güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ankara TUSAŞ'ta patlama sesi! SON DAKİKA! TUSAŞ'ta ne oldu?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

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