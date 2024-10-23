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Ankara TUSAŞ patlamasında şehit olanların ve yaralıların isimleri açıklandı mı?

Ankara TUSAŞ patlamasında şehit olanların ve yaralıların isimleri açıklandı mı?
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TUSAŞ'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerinde patlama ve silah seslerinin duyulması üzerine bölgeye güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ankara TUSAŞ patlamasında şehit olanların isimleri açıklandı mı?

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'nin, Havacılık Bulvarı Kahramankazan Ankara yerleşkesindeki giriş kapısındaki patlamanın ardından, silah sesleri duyuldu. Güvenlik nedeniyle personelin sığınaklara yönlendirildiği belirtildi. Olay yerine güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ankara TUSAŞ patlamasında şehit olanların isimleri açıklandı mı?

ANKARA TUSAŞ PATLAMASINDA ŞEHİT OLANLARIN ve YARALILAIN İSİMLERİ AÇIKLANDI MI?

Ankara TUSAŞ patlamasında şehit olanların ve yaralıların isimleri henüz açıklanmadı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaşımında

"Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir. Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız." dedi

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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