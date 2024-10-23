Ankara TUSAŞ patlama anı! (VİDEO)
Ankara TUSAŞ'ta canlı bomba patlaması iddiaları sonrası olay yerinden görüntüler gelmeye başladı. Ankara TUSAŞ patlama anı videosu merak edildi. TUSAŞ patlama videosu ve olay yerinden görüntüler...
Ankara TUSAŞ patlama anı! (VİDEO) Ankara TUSAŞ'ta canlı bomba patlaması iddiaları sonrası olay yerinden görüntüler gelmeye başladı. Ankara TUSAŞ patlama anı videosu merak edildi. TUSAŞ patlama videosu ve olay yerinden görüntüler haberimizde...
TUSAŞ PATLAMA ANI VİDEOSU
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) Tesisi önünde patlama meydana geldi.