Ankara su kesintisi sorgulama! 7 Ağustos ASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Ankara su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır?

Ankara su kesintisi sorgulama ekranı ve bugün hangi ilçelerde su olmayacağı merak ediliyor. Su kesintisi için nereyi aramalıyız? 7 Ağustos su kesintisi yaşanacak bölgeler gündeme geliyor. Ankara'da su kesintisi yaşandığında vatandaşlar bilgi almak için iletişim numaralarını araştırıyor. Ankara su kesintisi olan yerler neresi? Detaylar haberimizdedir…

7 AĞUSTOS ANKARA SU KESİNTİSİ OLAN YERLER NERESİ?

AKYURT

Arıza Tarihi: 7.08.2024 08:30 / 13:00

Etkilenen Yerler: AKYURT YILDIRIM MAHALESİ

AKYURT

Arıza Tarihi: 7.08.2024 08:30 / 14:00

Etkilenen Yerler: AKYURT SARACALAR MAHALLESİ GENELİ

SİNCAN

Arıza Tarihi: 5.08.2024 09:00:00 / 17:00

Etkilenen Yerler: Yenihisar mahallesi Malıköy mahallesi Alagöz mahallesi içerisindeki Sarper caddesi ve çevresi

ANKARA SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

ANKARA SU KESİNTİSİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Ankara'daki su kesintileri hakkında bilgi almak için ASKİ'nin (Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi) resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sitede bulunan "Arıza-Kesinti" veya "Su Kesintileri" bölümlerinden Ankara'nın farklı bölgelerindeki su kesintileri ve arızalar hakkında güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.