Ankara su kesintisi sorgulama! 7 Ağustos ASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Ankara su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır?
Ankara'da bugün hangi ilçelerde su kesintisi olacağı ve 7 Ağustos su kesintisi sorgulama ekranı araştırılırken vatandaşlar, su kesintisi için nereyi aramalıyız sorusuna yanıt arıyor. Ankara su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? Su kesintileri, yerel belediyeler veya su dağıtım şirketleri tarafından planlı bir şekilde yapılabilir ya da acil durumlar nedeniyle aniden gerçekleşebilir. Peki, Ankara'da hangi ilçelerde su kesintisi olacak?
Ankara su kesintisi sorgulama ekranı ve bugün hangi ilçelerde su olmayacağı merak ediliyor. Su kesintisi için nereyi aramalıyız? 7 Ağustos su kesintisi yaşanacak bölgeler gündeme geliyor. Ankara'da su kesintisi yaşandığında vatandaşlar bilgi almak için iletişim numaralarını araştırıyor. Ankara su kesintisi olan yerler neresi? Detaylar haberimizdedir…
7 AĞUSTOS ANKARA SU KESİNTİSİ OLAN YERLER NERESİ?
AKYURT
Arıza Tarihi: 7.08.2024 08:30 / 13:00
Etkilenen Yerler: AKYURT YILDIRIM MAHALESİ
AKYURT
Arıza Tarihi: 7.08.2024 08:30 / 14:00
Etkilenen Yerler: AKYURT SARACALAR MAHALLESİ GENELİ
SİNCAN
Arıza Tarihi: 5.08.2024 09:00:00 / 17:00
Etkilenen Yerler: Yenihisar mahallesi Malıköy mahallesi Alagöz mahallesi içerisindeki Sarper caddesi ve çevresi
ANKARA SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI
ANKARA SU KESİNTİSİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Ankara'daki su kesintileri hakkında bilgi almak için ASKİ'nin (Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi) resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sitede bulunan "Arıza-Kesinti" veya "Su Kesintileri" bölümlerinden Ankara'nın farklı bölgelerindeki su kesintileri ve arızalar hakkında güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.