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Ankara su kesintisi sorgulama 18 Eylül! Mamak ve Altındağ'da sular ne zaman gelecek? ASKİ su kesintisi!

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ASKİ su kesintisi sorgulama araştırılırken Ankara'da 18 Eylül tarihinde bazı bölgelerde su kesintisi yaşanıyor. Kesinti hakkında bilgi almak ve hangi bölgelerin etkileneceğini öğrenmek için ASKİ'nin resmi internet sitesi kullanılabilir. Mamak ve Altındağ'da sular ne zaman gelecek? ASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Detaylar haberimizdedir...

Ankara su kesintisi sorgulama ekranı ve bugün hangi ilçelerde su olmayacağı merak ediliyor. Su kesintisi için nereyi aramalıyız? 18 Eylül su kesintisi yaşanacak bölgeler gündeme geliyor. Ankara'da su kesintisi yaşandığında vatandaşlar bilgi almak için iletişim numaralarını araştırıyor. Ankara su kesintisi olan yerler neresi? Detaylar haberimizdedir…

18 EYLÜL ANKARA SU KESİNTİSİ OLAN YERLER NERESİ?

18 Eylül 2024 tarihinde Ankara'nın bazı bölgelerinde su kesintileri yaşanıyor.

ASKİ tarafından yapılan açıklamaya göre,

  • Mamak
  • Altındağ

Su kesintisi ile ilgili detayları ve etkilenen diğer bölgeleri ASKİ'nin resmi web sitesinden takip edebilirsiniz?.

ANKARA SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

ANKARA SU KESİNTİSİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Ankara'daki su kesintileri hakkında bilgi almak için ASKİ'nin (Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi) resmi internet sitesine girerek "Arıza-Kesinti" bölümünü ziyaret edebilirsiniz. Bu bölümde, güncel su kesintileri, planlı bakım çalışmaları ve kesinti süreleri hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi Soğuk Haber Altındağ Gündem Ankara Ankara Yaşam Mamak Eylül

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