Ankara su kesintisi sorgulama! 13 Ağustos ASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Ankara su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır?

Ankara'da su kesintisi yaşanacak bölgeler ve bugün hangi ilçelerde su olmayacağı merak konusu. 13 Ağustos'ta su kesintisi yaşanacak bölgeler gündemde. Vatandaşlar, su kesintisi hakkında bilgi almak için nereye başvurabileceklerini araştırıyor. Peki, Ankara'da su kesintisi olan yerler nereler? Su kesintisi sorgulama ekranı ve iletişim numaralarıyla ilgili detaylar haberimizdedir…

13 AĞUSTOS ANKARA SU KESİNTİSİ OLAN YERLER NERESİ?

GÜDÜL

AYAŞ

ÇANKAYA

BEYPAZARI

ANKARA SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

ANKARA SU KESİNTİSİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Ankara'daki su kesintilerine ilişkin bilgi almak için ASKİ'nin (Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi) resmi web sitesinde yer alan "Arıza-Kesinti" bölümüne göz atabilirsiniz. Bu sayfada, güncel su kesintileri, planlı bakım çalışmaları ve kesintilerin süresiyle ilgili ayrıntılı bilgilere erişebilirsiniz.