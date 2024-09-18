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Ankara-İstanbul hızlı tren kaç saat, durakları neler? Ankara-İstanbul ne zaman 80 dakikaya düşüyor?

Ankara-İstanbul hızlı tren kaç saat, durakları neler? Ankara-İstanbul ne zaman 80 dakikaya düşüyor?
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Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren kaç saat sürüyor ve durakları neler olduğu yolcular tarafından araştırılıyor. Ankara-İstanbul arası 80 dakikaya düşecek mi sorusuna, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yanıt verdi. Ankara-İstanbul arası kaç kilometre ve hızlı trenle kaç saat sürdüğü merak ediliyor. Peki, Ankara-İstanbul hızlı tren kaç saat, durakları neler?

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara- İstanbul Süper Hızlı Treni Projesi için tarih verdi. Ankara- İstanbul hızlı tren kaç saat, durakları neler olduğu merak ediliyor. Ankara- İstanbul ne zaman 80 dakikaya düşüyor? Detaylar haberimizdedir…

ANKARA-İSTANBUL HIZLI TREN KAÇ SAAT?

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi'nin 2027'de, Ankara- İstanbul Süper Hızlı Treni Projesi'nin ise 2034 yılı gibi tamamlanacağını bildirdi. Uraloğlu, Ankara-İzmir hızlı tren hattının yaklaşık 508 kilometre uzunluğunda olacağına işaret ederek, bu projede durmayacaklarını, projenin kendileri için kıymetli olduğunu söyledi. Uraloğlu, "Ankara-İzmir'in, ulusal ve uluslararası taşımacılık noktasında Çin'den gelen Orta Koridor'un bir parçası olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. İnşallah 2027'nin başlarında İzmir'i bitirmiş olacağız. Güvenli şekilde inşallah 3,5 saatte gidilmiş olacak. Hedefimiz bu" diye konuştu.

Ankara-İstanbul hızlı tren kaç saat, durakları neler? Ankara-İstanbul ne zaman 80 dakikaya düşüyor?

Uraloğlu, Ankara-İstanbul Süper Hızlı Treni Projesi'ne ilişkin bilgi vererek " Ankara'dan İstanbul'a 350 kilometre saat hızla giden süper hızlı tren projesinin çalışmalarını başlattık. Hayata geçirdiğimiz zaman 80 dakikada Ankara'dan İstanbul'a gitmiş olacağız inşallah" dedi.

Ankara-İstanbul hızlı tren kaç saat, durakları neler? Ankara-İstanbul ne zaman 80 dakikaya düşüyor?

Projenin tamamlanacağı tarihe ilişkin soruya Uraloğlu "Sonuç odaklıyız. Projesinin şekillenmesi net şekilde nereden bakarsanız 2-3 yıl sürer. Yapımına 2-3 yıl sonra başladığımızı düşünelim. O da yaklaşık 6-7 yıl gibi sürer. Ankara-İstanbul Süper Hızlı Treni'ni 2034'ler gibi hayata geçiririz. Gerçek anlamda da o tarihlerde 'fizibil' olur. Bunu da kaçırmamak lazım" yanıtını verdi.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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