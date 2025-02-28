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ANKARA SAHUR VAKTİ VE İFTAR SAATİ (DİYANET) 2025 Ankara'da ilk sahur saat kaçta yapılacak? Ramazan İmsakiyesi Ankara iftar ve sahur saatleri

ANKARA SAHUR VAKTİ VE İFTAR SAATİ (DİYANET) 2025 Ankara'da ilk sahur saat kaçta yapılacak? Ramazan İmsakiyesi Ankara iftar ve sahur saatleri
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Diyanet tarafından belirlenen 2025 Ramazan İmsakiyesi'ne göre Ankara'da ilk sahur ve iftar saatleri açıklandı. Müslümanlar, Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getirebilmek için bu saatlere dikkat edecekler. Peki, Ankara'da ilk sahur saat kaçta yapılacak? Ramazan İmsakiyesi Ankara iftar ve sahur saatleri...

2025 Ramazan ayı, 1 Mart 2025 Cumartesi günü başlıyor. Ankara'da ilk sahur ve iftar vakti Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Ankara'da sahur saat kaçta? İftar ne zaman? İşte Ankara 2025 Ramazan İmsakiyesi ve detaylar...

ANKARA'DA İLK SAHUR SAAT KAÇTA?

Ankara'da 2025 Ramazan ayının ilk sahuru, 1 Mart 2025 Cumartesi günü saat 05:52'de yapılacaktır.

ANKARA'DA İLK İFTAR SAAT KAÇTA?

İlk iftar ise aynı gün saat 18:47'de açılacaktır.

ANKARA İMSAKİYESİ 2025

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi web sitesinde yer alan Ankara imsakiyesine göre, Ramazan ayı boyunca her günün sahur ve iftar saatleri detaylı olarak belirtilmiştir. Vatandaşlar, günlük ibadetlerini bu takvime göre planlayabilirler.

ANKARA İMSAKİYE 2025 SAHUR VAKTİ VE İFTAR SAATİ (DİYANET) Ankara'da ilk sahur saat kaçta yapılacak? Ramazan İmsakiyesi Ankara iftar ve sahur saatleri

ANKARA İMSAKİYE 2025 SAHUR VAKTİ VE İFTAR SAATİ (DİYANET) Ankara'da ilk sahur saat kaçta yapılacak? Ramazan İmsakiyesi Ankara iftar ve sahur saatleri

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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