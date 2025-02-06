ANKARA HAVA DURUMU | 7 Şubat Cuma Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

Ankara hava durumu, özellikle soğuk havaların etkili olduğu bu aylarda yakından takip ediliyor. Bugün hava sıcaklıkları nasıl seyredecek ve yağış bekleniyor mu? Ankara'da plan yapacaklar için güncel tahminler önem taşıyor. Meteorolojiden gelen son bilgiler, Ankara'da bugünkü ve hafta boyunca beklenen hava durumu hakkında detaylı bilgiler sunuyor. Peki, 7 Şubat Cuma Ankara'da hava nasıl olacak? İşte, Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

7 Şubat 2025 Cuma günü Ankara'da hava durumu tahminleri farklılık göstermektedir. Bazı kaynaklar bulutlu bir hava ve en yüksek sıcaklık olarak 3°C öngörürken, diğerleri parçalı bulutlu bir hava ve en yüksek sıcaklık olarak 7°C tahmin etmektedir. En düşük sıcaklıkların ise -1°C ile -6°C arasında değişmesi beklenmektedir. Bu nedenle, güncel hava durumu bilgilerini takip etmeniz önerilir.

Hava durumu tahminleri için tıklayınız.

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporlarına göre, Ankara'da 5 günlük hava durumu tahmini şu şekilde: