ANKARA HAVA DURUMU | 19 Şubat Çarşamba Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

Ankara'da 19 Şubat 2025 Çarşamba günü hava durumu merak ediliyor. Vatandaşlar, "19 Şubat Çarşamba Ankara'da hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve diğer kaynakların verilerine göre, Ankara'da günlük ve 5 günlük hava durumu tahminleri açıklandı. Peki, 19 Şubat Çarşamba Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

ANKARA HAVA DURUMU

19 Şubat 2025 Çarşamba günü Ankara'da kar yağışı beklenmektedir. Sıcaklıkların en yüksek 4°C, en düşük -1°C olması tahmin edilmektedir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Ankara genelinde soğuk havanın bir hafta boyunca etkili olacağı ve yağışların Çarşamba günü kar şeklinde olacağı öngörülmektedir.

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ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporlarına göre, Ankara'da 5 günlük hava durumu tahmini şu şekilde: