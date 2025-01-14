ANKARA HAVA DURUMU | 15 Ocak Çarşamba Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

Ankara hava durumu, özellikle soğuk havaların etkili olduğu Ocak ayının ortasında yakından takip ediliyor. Bugün hava sıcaklıkları nasıl seyredecek ve yağış bekleniyor mu? Ankara'da plan yapacaklar için güncel tahminler önem taşıyor. Meteorolojiden gelen son bilgiler, Ankara'da bugünkü ve hafta boyunca beklenen hava durumu hakkında detaylı bilgiler sunuyor. Peki, 15 Ocak Çarşamba Ankara'da hava nasıl olacak? İşte, Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

15 Ocak 2025 Çarşamba günü Ankara'da hava durumu oldukça değişken olacak. Genel olarak gökyüzü çok bulutlu bir görünüm sergileyecek. Gün boyunca yer yer sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanızda fayda var. Hava sıcaklıkları mevsim normallerine yakın seyredecek. Günün en yüksek sıcaklığı 9°C, en düşük sıcaklığı ise 1°C olarak ölçülecek.

Sabah saatlerinde hava biraz daha serin olabilir, bu yüzden sıcak tutacak kıyafetler tercih edebilirsiniz. Gün içerisinde rüzgarın hafif esmesi bekleniyor, bu da hissedilen sıcaklığı bir miktar düşürebilir. Özellikle akşam saatlerine doğru yağışların artma ihtimali bulunuyor. Planlarınızı yaparken bu durumu göz önünde bulundurmanız iyi olacaktır.

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ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporlarına göre, Ankara'da 5 günlük hava durumu tahmini şu şekilde: