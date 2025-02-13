ANKARA HAVA DURUMU | 14 Şubat Cuma Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

Ankara'da 14 Şubat Cuma günü hava durumu nasıl olacak? Özellikle plan yapan vatandaşlar, Ankara hava durumu tahminlerini yakından takip ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Ankara'da günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini, hafta boyunca değişken bir seyir izleyebilir. Peki, Perşembe günü yağış var mı? Ankara'da hava nasıl olacak? Detaylar haberimizde...

ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

14 Şubat 2025 Cuma günü Ankara'da hava durumu tahminleri farklılık göstermektedir. Bazı kaynaklar bol güneş ışığı ve en yüksek 8°C, en düşük -3°C sıcaklık öngörürken, diğerleri sisli bir hava ve en yüksek 7°C, en düşük -4°C sıcaklık tahmin etmektedir. Bu nedenle, güncel hava durumu bilgilerini takip etmeniz önerilir.

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ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporlarına göre, Ankara'da 5 günlük hava durumu tahmini şu şekilde: