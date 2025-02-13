Almanya'da bir araç kalabalığın arasına daldı: 2'si ağır 20 yaralı var

Almanya'nın kalbinde şok saldırı! Çok sayıda yaralı var
TÜSİAD toplantısında gündem yaratan sözler! İlk yorum Özel'den geldi

TÜSİAD toplantısında gündem yaratan sözler! İlk yorum Özel'den geldi
Yavaş'ın gözü anketlerde! Beklediği sonuçlar gelmeye devam ederse aday olacak

Böyle sonuçlar gelmeye devam ederse gemileri yakacak
Ameliyat masasındaki pazarlık skandalına inceleme

Hastanedeki skandala inceleme

ANKARA HAVA DURUMU | 14 Şubat Cuma Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

ANKARA HAVA DURUMU | 14 Şubat Cuma Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

14 Şubat Cuma günü Ankara'da hava durumu nasıl olacak? Ankara'da beklenen günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini yayınlandı. Başkentteki hava koşulları hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Ankara'da 14 Şubat Cuma günü hava durumu nasıl olacak? Özellikle plan yapan vatandaşlar, Ankara hava durumu tahminlerini yakından takip ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Ankara'da günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini, hafta boyunca değişken bir seyir izleyebilir. Peki, Perşembe günü yağış var mı? Ankara'da hava nasıl olacak? Detaylar haberimizde...

ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

14 Şubat 2025 Cuma günü Ankara'da hava durumu tahminleri farklılık göstermektedir. Bazı kaynaklar bol güneş ışığı ve en yüksek 8°C, en düşük -3°C sıcaklık öngörürken, diğerleri sisli bir hava ve en yüksek 7°C, en düşük -4°C sıcaklık tahmin etmektedir. Bu nedenle, güncel hava durumu bilgilerini takip etmeniz önerilir.

ANKARA HAVA DURUMU | 14 Şubat Cuma Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

Hava durumu tahminleri için tıklayınız.

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporlarına göre, Ankara'da 5 günlük hava durumu tahmini şu şekilde:

ANKARA HAVA DURUMU | 14 Şubat Cuma Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
img

Burak Özçivit'e 1 milyon dolar verdiği söylenen model konuştu
img

Uçakta karşılaştılar! Sarıgül ile trans bireyin diyalogları bomba
img

Asgari ücretle çalışan vatandaşın yaptığı bağış olay oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alarko Holding Başkanı İzzet Garih'e ölüm tehdidi

Babası da suikasta kurban gitmişti! Ünlü iş insanına ölüm tehdidi
TFF olaya el attı: Artık sahadan çekilmek mucize olur

Artık sahadan çekilmek mucize olur
Sokak ortasında dehşet! Can havliyle iş yerine sığınan genç kadından acı haber

Genç kadın, son nefesini can havliyle sığındığı iş yerinde verdi
Tolga Karel, Fırat Tanış'a fena bilenmiş: Gördüğüm yerde ağzını burnunu kıracağım

Ünlü oyuncu Fırat Tanış'a fena bilenmiş: Ağzını burnunu kıracağım
Burak Özçivit'e 1 milyon dolar verdiği söylenen model konuştu

Burak Özçivit'e 1 milyon dolar verdiği söylenen model konuştu
Hadise yeni şarkısını kalçasındaki dövmeyi paylaşarak duyurdu

Kalçasındaki dövmeyi gösteren Hadise sosyal medyayı salladı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.