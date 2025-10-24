Ankara elektrik kesintisi! 24 Ekim Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
Ankara EDAŞ elektrik kesintisi! 24 Ekim günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, 24 Ekim Ankara'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? Ankara'da Keçiören, Çankaya, Yenimahalle, Mamak elektrik kesintisi kesintisi araştırılıyor. Peki, Ankara elektrik kesintisi kaç saat sürecek, elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi...
Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 24 Ekim günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:
ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ
1. Emek Mahallesi – Mevlana Sokak
Kesinti Nedeni: Şebeke arızası
Bölgede bir arıza bulunmaktadır. Ekipler çalışmalarını sürdürmektedir. Enerji en kısa sürede sağlanacaktır.
2. Alacaatlı Mahallesi – Alacaatlı Mahallesi Sokak
Kesinti Nedeni: Şebeke arızası
Arıza bilgimiz dâhilindedir. Enerji temini için çalışmalar devam etmektedir.
3. Alacaatlı Mahallesi – 1646. Sokak
Kesinti Nedeni: Şebeke arızası
Bölgede şebeke arızası bulunmaktadır. Çalışmalar devam etmektedir.
4. Alacaatlı Mahallesi – Hilal Sokak
Kesinti Nedeni: Şebeke arızası
Arıza tespiti yapılmış olup enerji en kısa sürede verilecektir.
5. Alacaatlı Mahallesi – 3649. Sokak
Kesinti Nedeni: Şebeke arızası
Ekipler arızanın giderilmesi için sahada çalışmaktadır.
6. Alacaatlı Mahallesi – 3637. Sokak
Kesinti Nedeni: Şebeke arızası
Bölgedeki arıza nedeniyle enerji kesintisi yaşanmaktadır.
7. Alacaatlı Mahallesi – 3647. Sokak
Kesinti Nedeni: Şebeke arızası
Enerjinin yeniden sağlanması için çalışmalar sürmektedir.
8. Alacaatlı Mahallesi – 3644. Sokak
Kesinti Nedeni: Şebeke arızası
Arızanın giderilmesi için gerekli müdahale yapılmaktadır.
9. Kömürcü Mahallesi – 3649. Sokak
Kesinti Nedeni: Şebeke arızası
Ekipler arızaya müdahale etmektedir. Enerji en kısa sürede verilecektir.
10. Kömürcü Mahallesi – Kömürcü Sokak
Kesinti Nedeni: Şebeke arızası
Bölgedeki arıza için çalışmalar devam etmektedir.
11. Mutlukent Mahallesi – Kömürcü Sokak
Kesinti Nedeni: Şebeke arızası
Enerji kesintisine neden olan arıza üzerinde çalışmalar sürmektedir.
12. Mustafa Kemal Mahallesi – Kömürcü Sokak
Kesinti Nedeni: Şebeke arızası
Arıza bilgimiz dâhilindedir. Enerji en kısa sürede sağlanacaktır.
13. Mustafa Kemal Mahallesi – 2117. Sokak
Kesinti Nedeni: Şebeke arızası
Ekipler çalışmalarını sürdürmektedir.
14. Mustafa Kemal Mahallesi – 2110. Sokak
Kesinti Nedeni: Şebeke arızası
Enerji kesintisi yaşanan bölgede onarım devam etmektedir.
15. Mustafa Kemal Mahallesi – 2113. Sokak
Kesinti Nedeni: Şebeke arızası
Arızanın giderilmesi için çalışma yapılmaktadır.
16. Mustafa Kemal Mahallesi – 2109. Sokak
Kesinti Nedeni: Şebeke arızası
Enerjinin yeniden sağlanması için ekipler sahadadır.
17. Mustafa Kemal Mahallesi – 2111. Sokak
Kesinti Nedeni: Şebeke arızası
Bölgede arıza tespit edilmiş olup onarım devam etmektedir.