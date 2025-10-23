Ankara elektrik kesintisi! 23 Ekim Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 23 Ekim günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Anlık Arıza - Çalışmalar Devam Ediyor (Veriler değişiklik gösterebilir)

Kesinti Nedeni: Şebeke Arızası

Kazım Özalp Mahallesi, Ziaur Rahman Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerji verilmesi sağlanacaktır.

Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi'nde aşağıdaki sokaklarda arıza mevcuttur:

Ziaur Rahman Sokak

Eston Sitesi Sokak

2908 Sokak

2914 Sokak

2918 Sokak

2921/1 Anadolu 54 Dubleks Evler Sitesi Sokak

2924 Sokak

2919 Sokak

Bangabandhu Sokak

2926 Sokak

2760 Sokak

2865 Sokak

2856 Sokak

Selçuk Yula Sokak

2865/2 Sokak

2858 Pamukkale Sitesi Sokak

2879 Sokak

2846 Sokak

Alacaatlı Sokak

Kışlalı (Engürü Villaları) Sokak

2855 Sokak

2914 Yeşil Güvenler Sitesi Sokak

2920 Sokak

Ahmet Taner Kışlalı Sokak

Şehit Remzi Kaplan Sokak

2715 Sokak

2874 Sokak

2907 Sokak

Önder Sokak

2861 Sokak

2719 Sokak

2918 Kuşak Sitesi Sokak

İris Yamaçevleri Kooperatifi Sokak

2887 Sokak

2866 Sokak

2886 Sokak

2916 Sokak

S. Saltoğlu Sokak

2914 Çaycılar Sitesi Sokak

2914 Malikent Sitesi Sokak

2918 Vakıflar Nergiz Sitesi Sokak

2864 Atabilge Sitesi Sokak

Kışlalı (Deste Villaları) Sokak

2858 Sokak

2400 Sokak

2715 Sokak

Alacaatlı Mahallesi'nde arıza bulunan bölgeler:

Bak Yuvam Sitesi Sokak

Alacaatlı Sokak

Çayyolu Mahallesi'nde arıza bulunan bölgeler:

Alacaatlı Sokak

2713 Yaprak ve Yiğitler Sitesi Sokak

2713 Güvengir 42 Sitesi Sokak

2667 Deste Sitesi Sokak

2710 Anadolu Sitesi Sokak