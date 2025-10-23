Ankara elektrik kesintisi! 23 Ekim Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 23 Ekim günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:
ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Anlık Arıza - Çalışmalar Devam Ediyor (Veriler değişiklik gösterebilir)
Kesinti Nedeni: Şebeke Arızası
Kazım Özalp Mahallesi, Ziaur Rahman Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerji verilmesi sağlanacaktır.
Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi'nde aşağıdaki sokaklarda arıza mevcuttur:
Ziaur Rahman Sokak
Eston Sitesi Sokak
2908 Sokak
2914 Sokak
2918 Sokak
2921/1 Anadolu 54 Dubleks Evler Sitesi Sokak
2924 Sokak
2919 Sokak
Bangabandhu Sokak
2926 Sokak
2760 Sokak
2865 Sokak
2856 Sokak
Selçuk Yula Sokak
2865/2 Sokak
2858 Pamukkale Sitesi Sokak
2879 Sokak
2846 Sokak
Alacaatlı Sokak
Kışlalı (Engürü Villaları) Sokak
2855 Sokak
2914 Yeşil Güvenler Sitesi Sokak
2920 Sokak
Ahmet Taner Kışlalı Sokak
Şehit Remzi Kaplan Sokak
2715 Sokak
2874 Sokak
2907 Sokak
Önder Sokak
2861 Sokak
2719 Sokak
2918 Kuşak Sitesi Sokak
İris Yamaçevleri Kooperatifi Sokak
2887 Sokak
2866 Sokak
2886 Sokak
2916 Sokak
S. Saltoğlu Sokak
2914 Çaycılar Sitesi Sokak
2914 Malikent Sitesi Sokak
2918 Vakıflar Nergiz Sitesi Sokak
2864 Atabilge Sitesi Sokak
Kışlalı (Deste Villaları) Sokak
2858 Sokak
2400 Sokak
2715 Sokak
Alacaatlı Mahallesi'nde arıza bulunan bölgeler:
Bak Yuvam Sitesi Sokak
Alacaatlı Sokak
Çayyolu Mahallesi'nde arıza bulunan bölgeler:
Alacaatlı Sokak
2713 Yaprak ve Yiğitler Sitesi Sokak
2713 Güvengir 42 Sitesi Sokak
2667 Deste Sitesi Sokak
2710 Anadolu Sitesi Sokak