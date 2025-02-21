Ankara elektrik kesintisi 21 Şubat Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Keçiören, Beypazarı, Yenimahalle, Çankaya elektrik kesintisi

Ankara'da 21 Şubat 2025 tarihinde planlı elektrik kesintileri yaşanacak. BAŞKENT EDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, çeşitli ilçelerde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak. Peki, Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Keçiören, Beypazarı, Yenimahalle, Çankaya elektrik kesintisi...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

21 Şubat 2025 tarihinde Ankara'da planlı elektrik kesintileri yaşanacaktır.

ANKARA'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. (BAŞKENT EDAŞ) tarafından yapılan duyuruya göre, aşağıdaki ilçelerde ve belirtilen saatlerde elektrik kesintileri planlanmıştır:

Keçiören İlçesi:

Saat: 09:00 - 13:00

Etkilenen Bölgeler: Sancaktepe Mahallesi, 1596. Sokak ve civarı

Çankaya İlçesi:

Saat: 10:00 - 14:00

Etkilenen Bölgeler: Mutlukent Mahallesi, 1920. Cadde ve bağlı sokaklar

Yenimahalle İlçesi:

Saat: 11:00 - 15:00

Etkilenen Bölgeler: Batıkent Mahallesi, Başkent Bulvarı ve çevresi

Mamak İlçesi:

Saat: 12:00 - 16:00

Etkilenen Bölgeler: Abidinpaşa Mahallesi, 23. Sokak ve yakınları

Sincan İlçesi:

Saat: 13:00 - 17:00

Etkilenen Bölgeler: Fatih Mahallesi, 12. Cadde ve etrafı