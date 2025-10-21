Ankara elektrik kesintisi! 21 Ekim Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 21 Ekim günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Mahalle: Ehlibeyt

Sokak: 1264 Sokak

Kesinti Nedeni: Şebeke arızası

Durum: Çalışmalar devam ediyor. Veriler değişiklik gösterebilir.

Açıklama: Ehlibeyt Mahallesi 1264 Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacaktır.

Mahalle: Ehlibeyt

Sokak: 1261 Sokak

Kesinti Nedeni: Şebeke arızası

Durum: Çalışmalar devam ediyor. Veriler değişiklik gösterebilir.

Açıklama: Ehlibeyt Mahallesi 1261 Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacaktır.

Mahalle: Ehlibeyt

Sokak: Ceyhun Atuf Kansu Sokak

Kesinti Nedeni: Şebeke arızası

Durum: Çalışmalar devam ediyor. Veriler değişiklik gösterebilir.

Açıklama: Ehlibeyt Mahallesi Ceyhun Atuf Kansu Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacaktır.

Mahalle: Ehlibeyt

Sokak: 1257 Sokak

Kesinti Nedeni: Şebeke arızası

Durum: Çalışmalar devam ediyor. Veriler değişiklik gösterebilir.

Açıklama: Ehlibeyt Mahallesi 1257 Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacaktır.

Mahalle: Beytepe

Sokak: 1643 Sokak

Kesinti Nedeni: Şebeke arızası

Durum: Çalışmalar devam ediyor. Veriler değişiklik gösterebilir.

Açıklama: Beytepe Mahallesi 1643 Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacaktır.

Mahalle: Beytepe

Sokak: 5682 Sokak

Kesinti Nedeni: Şebeke arızası

Durum: Çalışmalar devam ediyor. Veriler değişiklik gösterebilir.

Açıklama: Beytepe Mahallesi 5682 Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacaktır.

Mahalle: Beytepe

Sokak: 1640 Sokak

Kesinti Nedeni: Şebeke arızası

Durum: Çalışmalar devam ediyor. Veriler değişiklik gösterebilir.

Açıklama: Beytepe Mahallesi 1640 Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacaktır.