Ankara elektrik kesintisi! 15-16 Kasım Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 15 Kasım günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Çalışmalar sürmektedir ve veriler zaman içinde değişiklik gösterebilir.

Kesinti nedeni: Şebeke arızası.

Yakupabdal Mahallesi Yakupabdal Sokak bölgesinde bir arıza tespit edilmiştir. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacaktır. Anlık arıza durumu devam etmektedir.

Kesinti nedeni: Şebeke arızası.

Ön Cebeci Mahallesi Samur Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacaktır. Anlık arıza durumu devam etmektedir.

Kesinti nedeni: Şebeke arızası.

Osman Temiz Mahallesi 1022 Sokak bölgesinde bir arıza tespit edilmiştir. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacaktır. Anlık arıza durumu devam etmektedir.

Kesinti nedeni: Şebeke arızası.

Konutkent Mahallesi 2950 Mavişehir Sitesi Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacaktır. Anlık arıza durumu devam etmektedir.

Kesinti nedeni: Şebeke arızası.

Konutkent Mahallesi 2629 Sokak bölgesinde bir arıza mevcuttur. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacaktır. Anlık arıza durumu devam etmektedir.

Kesinti nedeni: Şebeke arızası.

Emek Mahallesi 11 Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacaktır. Anlık arıza durumu devam etmektedir.

Kesinti nedeni: Şebeke arızası.

Emek Mahallesi Abdullah Gabdulla Tukay Sokak bölgesinde bir arıza mevcuttur. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacaktır. Anlık arıza durumu devam etmektedir.