ABD, Eylem Tok'u ve oğlu Timur Cihantimur'u Türkiye'ye iade etmeye karar verdi

ABD Eylem Tok ve oğlu için kararını verdi
Seçtiği şarkı gündem oldu! Malezya Başbakanı İbrahim'den bomba Erdoğan paylaşımı

Malezya Başbakanı İbrahim'den bomba Erdoğan paylaşımı
Aralarında İstanbul'un da olduğu 4 kentte eğitime ara

İşte kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilen il ve ilçeler
2024 yılında en çok şikayet edilen 3 bakanlık belli oldu

En çok şikayet edilen 3 bakanlık belli oldu

Ankara elektrik kesintisi! 12 Şubat Keçiören, Yenimahalle, Mamak elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Ankara elektrik kesintisi! 12 Şubat Keçiören, Yenimahalle, Mamak elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara EDAŞ Keçiören, Yenimahalle, Mamak elektrik kesintisi! 12 Şubat günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, 12 Şubat Ankara'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? Ankara'da Keçiören elektrik kesintisi, Çankaya elektrik kesintisi, Yenimahalle elektrik kesintisi, Mamak elektrik kesintisi ve Sincan elektrik kesintisi araştırılıyor. Peki, Ankara elektrik kesintisi kaç saat sürecek, elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi...

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 12 Şubat günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara elektrik kesintileri ilçelere göre şu şekildedir:

ÇANKAYA, KEÇİÖREN, YENİMAHALLE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi listesi için tıklayınız

Ankara elektrik kesintisi! 12 Şubat Keçiören, Yenimahalle, Mamak elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
img

Cani babanın ilk ifadesi: Kızımı kanepede boğdum
img

Trump'ın yaptırım kararına AB'den tepki
img

Bakan müjdeyi verdi, vana 1 Mart'ta açılıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adana Demirspor ve başkanı Murat Sancak PFDK'ya sevk edildi

Olaylı maçın PFDK sevkleri açıklandı!
Herkes Torreira'nın bu paylaşımını konuşuyor: Mertens ile fotoğrafı olay oldu

Mertens ile fotoğrafı olay oldu
Trafikte tartıştığı adamı tek tokatla öldürdü

Trafikte tartıştığı adamı tek tokatla öldürdü
İki çocuğunu bileklerini keserek katleden annenin ilk ifadesi

İki çocuğunu bileklerini keserek katleden anne konuştu
Görüntü Umre'den! Gencin sesini duyan herkes dönüp baktı

Görüntü Umre'den! Gencin sesini duyan herkes dönüp baktı
Trump saat verdi: Rehinelerin tamamı serbest bırakılmazsa kıyamet kopacak

Trump saat verdi: Bu yapılmazsa gerçekten kıyamet kopacak

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.