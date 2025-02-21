ANKARA DEPREM SON DAKİKA Ankara'da deprem mi oldu? 21 Şubat son depremler!

"Ankara'da deprem mi oldu?" sorusunu yöneltenler için, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, depremin merkez üssü Elmadağ olarak kaydedildi. Deprem, yerin 5.1 kilometre derinliğinde gerçekleşti. "21 Şubat son depremler" listesine bakıldığında, Ankara'da meydana gelen bu deprem, son 24 saatte kaydedilen önemli sarsıntılar arasında yer alıyor.

ANKARA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Ankara'da meydana gelen bu deprem, son 24 saatte kaydedilen önemli sarsıntılar arasında yer alıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) da depremin büyüklüğünü 3.0 olarak teyit etti.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Son dakika olan depremleri resmi web sitesinden duyuran Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise anlık deprem haberlerini kamuoyuna sunuyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Bölgesel olarak deprem araştırması yapan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, anlık olarak gerçekleşen 500 depremi halka sunarak bilgilendiriyor.