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ANKARA'DA ŞİŞKİN AY!

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Ankara'da akşam saatlerinde beliren ve ayın dolunay evresine geçmeden önceki hali olarak bilinen 'şişkin ay', şehir silüeti ile birleşerek etkileyici bir manzara oluşturdu. Bu doğa olayı, Ankara'nın gökyüzünü süslerken, gözlemcilerin de büyük ilgisini çekti.

Ankara'da akşam saatlerinde gökyüzünde beliren ve dolunay evresine geçmeden hemen önceki haliyle dikkat çeken "şişkin ay," şehrin silüetiyle birleşerek izleyenlere büyüleyici bir manzara sundu. Gökyüzünde adeta dev bir inci gibi parlayan bu etkileyici ay manzarası, başkent sakinlerine unutulmaz anlar yaşattı. Özellikle yüksek binaların ve tarihi yapılarının arasında beliren "şişkin ay," hem fotoğraf meraklılarının hem de gökyüzü tutkunlarının ilgisini çekti.

ANKARA'DA ŞİŞKİN AY

Ankara'da akşam saatlerinde beliren ve ayın dolunay evresine geçmeden önceki hali olarak bilinen "şişkin ay", şehir silüeti ile güzel görüntü oluşturdu.

ANKARA'DA ŞİŞKİN AY!

ANKARA'DA ŞİŞKİN AY!

ANKARA'DA ŞİŞKİN AY!

Ankara'da akşam saatlerinde beliren ve ayın dolunay evresine geçmeden önceki hali olarak bilinen "şişkin ay", Türk bayrağı ile güzel görüntü oluşturdu.

ANKARA'DA ŞİŞKİN AY!

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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