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Ankara'da okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Ankara'da okullar tatil edilecek mi, tatil mi olacak? Son durum ne?

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Ankara'da okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Ankara'da okullar tatil edilecek mi, tatil mi olacak? Son durum ne?

Yoğun kar yağışının bildirmesi ile birlikte ve yarıyıl tatilinin sona ermesinin ardından birçok öğrenci tarafından Ankara'da okullar tatil mi? Merak ediliyor. Peki, Ankara'da okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Ankara'da okullar tatil edilecek mi, tatil mi olacak?

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Ankara'da okullar tatil mi? Sorusu, Ankara'nın beyaza bürünmesinin ardından merak edilmeye ve arama motorları üzerinde araştırılmaya başlandı. Gözler Vali Vasip Şahin'in açıklamalarına çevrildi ve Ankara'da okullar tatil mi? Sorusu için yakından takip edilmeye başlandı.Peki, Ankara'da okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Ankara'da okullar tatil edilecek mi, tatil mi olacak?

ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

6 Şubat Pazartesi günü için henüz Ankara Valiliği tarafından herhangi bir duyuru gerçekleştirilmedi. Buna göre 6 Şubat Pazartesi günü eğitime normal bir şekilde devam edilecektir. Olay hakkında yaşanacak olan sıcak gelişmelerin ardından haberimiz güncellenecektir.

KİMİLERİ EĞLENDİ, KİMİLERİ KAR İLE MÜCADELE ETTİ

Başkent'te, kar yağışı ile cadde ve sokaklar beyaza büründü. Kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar soğuğa aldırmadan dışarı çıkarak yürüyüş yaptı. Başkentliler müzik eşliğinde sokaklarda kar üzerinde halay çekip Ankara havası oynarken, çocuklar ise poşetlerle kayarak ve kar topu oynayarak eğlendi. Kar yağışının etkisini artırmasıyla zaman zaman trafik akışı yavaşladı, bazı araç sürücüleri seyir halindeki araçlarını uygun yerlere park ederek toplu taşıma araçlarına yöneldi. Yolda kalan bazı araçların ise yardımına çekiciler yetişti.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

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