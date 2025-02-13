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ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ? 13 Şubat bugün okullar tatil mi?

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Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 12 Şubat 2025 Çarşamba günü Ankara'da okullar tatil edilmişti. 13 Şubat Perşembe günü için öğrenciler ve veliler, "Ankara'da yarın okullar tatil mi?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, 13 Şubat'ta Ankara'da okullar tatil olacak mı? İşte, detaylar…

Ankara'da etkili olan Sibirya kökenli soğuk hava dalgası, kar yağışı ve şiddetli rüzgarla birlikte özellikle ulaşımda aksamalara neden oldu. 13 Şubat Perşembe günü için öğrenciler ve veliler, " Ankara'da okullar tatil mi?" sorusuna yanıt ararken, kar yağışının devam edeceği yönündeki tahminler dikkat çekti.Peki, 13 Şubat'ta okullar tatil olacak mı? Ankara'da okullar tatil mi? İşte, merak edilenler…

13 ŞUBAT ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

13 Şubat Perşembe günü için henüz resmi bir tatil açıklaması yapılmadı. Öğrencilerin ve velilerin, Ankara Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün resmi web siteleri ile sosyal medya hesaplarını takip etmeleri önem taşırken Kar ve buzlanma riskinin yüksek olduğu bölgelerde tatil kararının gün içinde verilmesi bekleniyor.

ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ? 13 Şubat bugün okullar tatil mi?Ankara'da okullar tatil mi

ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ? 13 Şubat bugün okullar tatil mi?
Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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