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Ankara'da Maden-İş Üyesi Madencilere Polis Müdahalesi: 100 Gözaltı

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Bağımsız Maden-İş üyesi madenciler, ödenmeyen ücret ve tazminat hakları için Ankara'da direnişlerini sürdürürken polis müdahalesiyle karşılaştı. Sendika, yaklaşık 100 madencinin gözaltına alındığını açıkladı.

Ödenmeyen ücretleri ve tazminat hakları için Ankara'da direnişlerini sürdüren Bağımsız Maden-İş üyesi madencilere polis müdahale etti. Sendika, yaklaşık 100 madencinin gözaltına alındığını duyurdu.

Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Bağımsız Maden-İş, müdahale sırasında sendikanın Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu'nun tek başına ayrı bir polis aracına bindirildiğini ve haber takibi yapan basın mensuplarının da polis tarafından darp edilerek bölgeden uzaklaştırıldığını belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi
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