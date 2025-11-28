Keserli maganda! "Allah'ını seversen" deseler de durmadı
Ankara'da trafikte çıkan tartışmada bir sürücü, elindeki keserle karşı aracın cam ve kaportasına saldırdı. O anlar saldırıya uğrayan vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
- Ankara'da bir sürücü, trafik tartışması sonrası elindeki keserle başka bir araca saldırarak aracı parçaladı.
Ankara'da trafikte yaşanan tartışma kısa sürede büyüdü ve şiddetli bir kavgaya dönüştü. Tartışmanın ardından araçtan inen bir sürücü, çevredekilerin "Allah'ını seversen dur" demesine rağmen elindeki keserle karşı tarafın otomobiline saldırarak aracı parçaladı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, olay sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
TRAFİKTE YOL KESMEYE HAPİS CEZASI
Öte yandan, hazırlıkları süren yeni yargı paketi kapsamında trafikte yol kesmenin müstakil bir suç olarak düzenlenmesi planlanıyor. Bu çerçevede yol kesen kişilere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesi öngörülüyor. Düzenlemenin, trafikte yaşanan şiddet olaylarını azaltmayı ve sürücülerin güvenliğini artırmayı amaçladığı belirtiliyor.