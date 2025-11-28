Haberler

Keserli maganda! "Allah'ını seversen" deseler de durmadı

Keserli maganda! 'Allah'ını seversen' deseler de durmadı Haber Videosunu İzle
Keserli maganda! 'Allah'ını seversen' deseler de durmadı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'da trafikte çıkan tartışmada bir sürücü, elindeki keserle karşı aracın cam ve kaportasına saldırdı. O anlar saldırıya uğrayan vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

  • Ankara'da bir sürücü, trafik tartışması sonrası elindeki keserle başka bir araca saldırarak aracı parçaladı.
  • Yeni yargı paketi kapsamında trafikte yol kesmenin müstakil bir suç olarak düzenlenmesi planlanıyor.
  • Trafikte yol kesen kişilere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesi öngörülüyor.

Ankara'da trafikte yaşanan tartışma kısa sürede büyüdü ve şiddetli bir kavgaya dönüştü. Tartışmanın ardından araçtan inen bir sürücü, çevredekilerin "Allah'ını seversen dur" demesine rağmen elindeki keserle karşı tarafın otomobiline saldırarak aracı parçaladı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, olay sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

TRAFİKTE YOL KESMEYE HAPİS CEZASI

Öte yandan, hazırlıkları süren yeni yargı paketi kapsamında trafikte yol kesmenin müstakil bir suç olarak düzenlenmesi planlanıyor. Bu çerçevede yol kesen kişilere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesi öngörülüyor. Düzenlemenin, trafikte yaşanan şiddet olaylarını azaltmayı ve sürücülerin güvenliğini artırmayı amaçladığı belirtiliyor.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Hukuk
ABD basınından çok konuşulacak iddia: Maduro Türkiye'ye sürgün edilebilir

Savaşın başlaması an meselesi! Sürgün yeri olarak Türkiye'yi seçtiler
Haberler.com
500

Yorumlar (8)

Haber YorumlarıCan Reno:

ceza caydırıcı olmazsa bu goruntulerı daha cok goruruz 10 yıl hapıs cezasını ver bakım yapabılıyor mu? yok sen yurtdısı yasagı ve yada ev hapsı ver cıksın o adam yıne keserle saldıracak

Yorum Beğen67
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZamla BOĞUŞANTÜRK:

Bu olayların çoğunun alt yapısında yanlış şeritte seyretmek nedeniyle yol vermemek var! Adam dört şeritli 130km hıza kadar müsaade olan yolda en solda ya da bir sağında 80km hız ile gidiyor. Arkasındaki insanları tehlikeye attığı için sinirleri geriyor! 80ile gideceksen en sağ şeritte git kardeşim trafiği aksatma!

Yorum Beğen33
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıŞahin:

2 yılın yatarı yok 1 yil da denetimi serbestlik ceza mi alacak slogan başka bişi değil cezalar icin tek bu konuda ama ak parti gitmeli o kadar ülke hizmeti çöp ettiler

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNecati Cevik:

çok sabırsız milletiz.hiç birbiirimize hoş görülü davranamıyoruz.

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDüşünür:

Bu aqqqqck var anKARA da bildigm kadarıyla

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Binalarda 1 Ocak'tan itibaren yağmur suyu hasadı ve gri su sistemi zorunlu olacak

Binalarda 2026'dan itibaren zorunlu olacak! Su tasarrufunda büyük adım
Altay'dan Süper Lig devini yıkan haber

Altay'dan Süper Lig devini yıkan haber
Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Sergen Yalçın 4 isme 'Güle güle' dedi

Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Sergen Yalçın 4 isme "Güle güle" dedi
Bu köyün görülmemiş bir özelliği var! 60 yıldır özenle korunuyor

Bu köyün görülmemiş bir özelliği var! 60 yıldır özenle korunuyor
O şehrimiz için gençlerin söyledikleri skandal

O şehrimiz için gençlerin söyledikleri skandal
Yerli Vardy! Sanayide kaynakçıydı, şimdi gol krallığına oynuyor

Yerli Vardy! Sanayide kaynakçıydı, şimdi gol krallığına oynuyor
Binalarda 1 Ocak'tan itibaren yağmur suyu hasadı ve gri su sistemi zorunlu olacak

Binalarda 2026'dan itibaren zorunlu olacak! Su tasarrufunda büyük adım
Altay'dan Süper Lig devini yıkan haber

Altay'dan Süper Lig devini yıkan haber
Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Sergen Yalçın 4 isme 'Güle güle' dedi

Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Sergen Yalçın 4 isme "Güle güle" dedi
Mansur Yavaş'ın suç duyurusuna Osman Gökçek'ten jet yanıt

Mansur Yavaş'ın hamlesi sonrası ilk açıklama geldi
Akaryakıta gece yarısı çifte indirim

Araç sahiplerinin yüzü gülecek! Gece yarısı çifte indirim geldi
Ankara'da 153 kişinin zehirlenmesiyle ilgili 4 kişi gözaltına alındı

Ankara'da 153 kişi aynı anda hastaneye koştu, 4 kişi gözaltında
Rıdvan Dilmen, ''Elinde korkunç bir silah var'' diyerek Fenerbahçe'nin yıldızını açıkladı

''Elinde korkunç bir silah var'' diyerek Fener'in yıldızını açıkladı
Palu ailesi belgesel oluyor

Bir zamanların en çok konuşulan ailesiydi! Ünlü oluyorlar
Mehmet Ağar'la aynı masada görüntülenen başsavcı Yargıtay'a atandı

Mehmet Ağar'la aynı masada görüntülenen başsavcının görev yeri değişti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.