Keserli maganda! 'Allah'ını seversen' deseler de durmadı

Ankara'da trafikte yaşanan tartışma kısa sürede büyüdü ve şiddetli bir kavgaya dönüştü. Tartışmanın ardından araçtan inen bir sürücü, çevredekilerin "Allah'ını seversen dur" demesine rağmen elindeki keserle karşı tarafın otomobiline saldırarak aracı parçaladı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, olay sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

TRAFİKTE YOL KESMEYE HAPİS CEZASI

Öte yandan, hazırlıkları süren yeni yargı paketi kapsamında trafikte yol kesmenin müstakil bir suç olarak düzenlenmesi planlanıyor. Bu çerçevede yol kesen kişilere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesi öngörülüyor. Düzenlemenin, trafikte yaşanan şiddet olaylarını azaltmayı ve sürücülerin güvenliğini artırmayı amaçladığı belirtiliyor.