Ankara'da bir araca baltayla saldırmışlardı! Ankara Keçiören olayı nedir? - SON DAKİKA

Başkent Ankara'nın Keçiören ilçesinde yaşanan şiddet olayı, sosyal medyada kısa sürede büyük ses getirdi. Trafikte yaşandığı iddia edilen bir tartışma görüntülerinin paylaşılmasıyla birlikte vatandaşlar yaşanan durumu sorgulamaya başladı. Bu gelişmelerin ardından, "Ankara Keçiören'de ne oldu?" ve "Keçiören olayı nedir?" soruları hem haber gündeminde hem de dijital platformlarda en çok aranan başlıklar arasında yer aldı. Peki, Ankara Keçiören olayı nedir? Ankara Keçiören'de ne oldu? İşte, detaylar…

ANKARA KEÇİÖREN'DE NE OLDU, OLAYI NEDİR?

Başkent Ankara'nın Keçiören ilçesi Çevre Yolu Yozgat Bulvarı bağlantısında gece saatlerinde yaşanan olay, trafikte şiddet riskini bir kez daha gündeme taşıdı. Edinilen bilgilere göre, A.Y. yönetimindeki araca seyir halindeyken iki kişi tarafından yol kesildi. Saldırganlar, aracı durdurarak sürücünün inmesini talep etti. A.Y. ve yanındaki arkadaşı bu isteği reddederek kapıları kilitledi ve araçtan inmedi.

Bunun üzerine öfkelenen iki kişi, kendi araçlarının bagajından aldıkları baltayla A.Y.'nin aracına defalarca vurdu. Panik yaşayan A.Y., olay yerinden hızla uzaklaştı. Yaşanan saldırı, araçta bulunan yolcunun cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Olayın ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti ve saldırganların kimlikleri kısa sürede tespit edildi. Gözaltına alınan kişilerin, baba-oğul oldukları ve isimlerinin V.K. ile T.K. olduğu belirlendi. Saldırı anında kullanılan balta da ele geçirildi. Şüpheliler, Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Motosikletli Timlerin ortak operasyonuyla Sincan'daki bir adreste yakalandı.

Polis kayıtlarına göre, baba V.K.'nın daha önce altı, oğlu T.K.'nın ise üç farklı suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Şüpheliler hakkında "Tehdit" ve "Mala zarar verme" suçlarından adli işlem başlatıldı.

Ayrıca V.K.'nin ehliyetine de el konuldu. Ehliyeti yanında bulundurmamak ve trafikte ani yavaşlamayla tehlikeye yol açmak gibi ihlaller nedeniyle idari para cezası uygulandı.

Mağdur sürücü A.Y. ise polis ifadesinde, seyir halindeyken bir sürücünün şerit ihlali yaptığını ve uyarı amacıyla korna çaldığını, bunun ardından aracının takip edilerek önü kesildiğini ve saldırıya uğradığını aktardı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından 'Gereği yapıldı' notuyla yaptığı açıklama sırasında "Trafik güvenliğini hiçe sayanları ve saygısızca araç kullananları 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin. Biz gereğini yapalım." ifadelerini kullandı.