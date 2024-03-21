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ANKARA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Ankara Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi!

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31 Mart Yerel Seçimlerine sayılı günler kala vatandaşlar yaşadıkları illerin belediye başkan adaylarını merak ediyor. Birçok kişi hangi partilerin aday çıkardığını araştırıyor. ANKARA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Adana Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi!

ANKARA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

  • YENİ TÜRKİYE PARTİSİ: SERKAN ÜNVER
  • CUMHURİYET HALK PARTİSİ: MANSUR YAVAŞ
  • HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ: FAZLI TAŞKAN
  • OCAK PARTİSİ: MURAT YARDIMCI
  • ADALET BİRLİK PARTİSİ: ABDULLAH DEMİRYÜREK
  • MİLLET PARTİSİ: SALİH KOÇ
  • DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ: CELAL MÜMTAZ AKINCI
  • SAADET PARTİSİ: CAFER GÜNEŞ
  • VATAN PARTİSİ: UTKU REYHAN
  • BAĞIMSIZ: KORKUT CESUR
  • BAĞIMSIZ: SUAT KARAMAN
  • BAĞIMSIZ: LOKMAN CENGİZ
  • BAĞIMSIZ: MUSTAFA SANĞU
  • BAĞIMSIZ: YUNUS MURAT GÜZTOKLUSU

2024 SEÇİMLERİ NE ZAMAN?

2024 yılında gerçekleşecek olan Mahalli İdareler Seçimleri, yani belediye seçimleri, 31 Mart'ta yapılacak. Seçim süreci ise 1 Ocak 2024 tarihinde başlamış durumda.

31 MART YEREL SEÇİM SONUÇLARINI BU EKRANDAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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