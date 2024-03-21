ANKARA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Ankara Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi!

31 Mart Yerel Seçimlerine sayılı günler kala vatandaşlar yaşadıkları illerin belediye başkan adaylarını merak ediyor. Birçok kişi hangi partilerin aday çıkardığını araştırıyor. ANKARA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Adana Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi!

ANKARA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

YENİ TÜRKİYE PARTİSİ: SERKAN ÜNVER

CUMHURİYET HALK PARTİSİ: MANSUR YAVAŞ

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ: FAZLI TAŞKAN

OCAK PARTİSİ: MURAT YARDIMCI

ADALET BİRLİK PARTİSİ: ABDULLAH DEMİRYÜREK

MİLLET PARTİSİ: SALİH KOÇ

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ: CELAL MÜMTAZ AKINCI

SAADET PARTİSİ: CAFER GÜNEŞ

VATAN PARTİSİ: UTKU REYHAN

BAĞIMSIZ: KORKUT CESUR

BAĞIMSIZ: SUAT KARAMAN

BAĞIMSIZ: LOKMAN CENGİZ

BAĞIMSIZ: MUSTAFA SANĞU

BAĞIMSIZ: YUNUS MURAT GÜZTOKLUSU

2024 SEÇİMLERİ NE ZAMAN?

2024 yılında gerçekleşecek olan Mahalli İdareler Seçimleri, yani belediye seçimleri, 31 Mart'ta yapılacak. Seçim süreci ise 1 Ocak 2024 tarihinde başlamış durumda.

31 MART YEREL SEÇİM SONUÇLARINI BU EKRANDAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ.