Ankara ASKİ su kesintisi! 8-9 Ekim Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara genelinde birçok ilçe, Kesik Köprü İçme Suyu Ana İsale Hattı'nda meydana gelen arızalar ve yenileme çalışmaları nedeniyle su kesintisi ve basınç düşüklüğü ile karşı karşıya. ASKİ'nin planlı ve plansız müdahaleleri, özellikle Mamak, Altındağ, Etimesgut, Keçiören, Elmadağ, Yenimahalle, Gölbaşı ve Pursaklar ilçelerinde hissediliyor. Peki, 8-9 Ekim Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek? Ankara ASKİ su kesintisine dair detaylar haberimizde...

8 EKİM ANKARA'DA SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

ASKİ tarafından yapılan bilgilendirmelere göre, Kesik Köprü hattındaki arızalar büyük ölçüde giderilmiş durumda. Ancak hattın tamamen dolması ve Ankara genelinde her abonenin su alabilmesi belli bir zaman alacak.

Mamak, Altındağ, Keçiören ve Pursaklar ilçelerinde su kesintileri 8 Ekim 2025, saat 23:55 itibarıyla sona erecek.

Etimesgut ve Yenimahalle'de plansız kesintiler ve basınç düşüklükleri bazı bölgelerde 8 Ekim 2025, saat 12:00 civarında normal seviyeye dönecek.

Elmadağ'da ise yoğun kullanım ve kuraklıktan kaynaklı depolardaki seviye düşüklüğü nedeniyle kesintiler gün boyunca devam edebilir.

ASKİ yetkilileri, vatandaşlardan su kullanımını tasarruflu yapmalarını ve hattın dolmasını beklemelerini talep ediyor.

ANKARA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Kesik Köprü İçme Suyu Ana İsale Hattı'nın yenilenmesi sonrası hattın dolma süresi ilçelere göre değişiklik gösteriyor:

ANKARA MAMAK SU KESİNTİSİ

Mamak ilçesi genelinde bildirilen saatler arasında su kesintisi veya basınç düşüklüğü yaşanacak. Arıza tarihinden itibaren çalışmalar tamamlanmış olsa da, hattın dolması birkaç saat sürecek.

ANKARA ALTINDAĞ SU KESİNTİSİ

Altındağ ilçesinde Aydıncık, Tatlar, Kavaklı, Karapürçek, Beşikkaya, Başpınar gibi mahallelerde gün içerisinde kısmi su kesintileri olabilir. Suların tam olarak gelmesi 8 Ekim 2025, 23:55'i bulabilir.

ANKARA ETİMESGUT SU KESİNTİSİ

İlçede İstasyon, Kazım Karabekir, 30 Ağustos, Alsancak ve diğer mahallelerde basınç düşüklükleri yaşanabilir. Günlük kesintiler 8 Ekim 2025, saat 12:00 itibarıyla sona erecek.

ANKARA KEÇİÖREN SU KESİNTİSİ

Keçiören'in tamamında Kesik Köprü hattındaki arızalar nedeniyle su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşandı. Normal akış 8 Ekim 2025, 23:55 itibarıyla yeniden sağlanacak.

ANKARA ELMADAĞ SU KESİNTİSİ

H.Oğlan, B.Evler, Fatih Mahallesi ve çevresinde yoğun su kullanımı nedeniyle depolardaki seviye düşüklüğü gözleniyor. Kesintiler gün boyunca sürebilir.

ANKARA YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ

Karacakaya, Yuva, Beştepe, Aşağı Yahyalar ve İvedik OSB çevresinde plansız su kesintileri yaşandı. Basınç düşüklüğü ve kısmi kesintiler gün içerisinde devam edebilir.

ANKARA GÖLBAŞI SU KESİNTİSİ

Ahıboz, Ballıkpınar, Eymir, Gazi Osman Paşa, Gökçehöyük gibi mahallelerde dönüşümlü su sağlama uygulaması uygulanıyor. Su kesintileri 8 Ekim 2025, 12:00 civarında sona erecek.

ANKARA PURSAKLAR SU KESİNTİSİ

Mimar Sinan, Fatih, Tevfik İleri, Merkez ve Yunus Emre Mahallesi gibi bölgelerde su kesintisi ve basınç düşüklüğü görüldü. Kesintiler 8 Ekim 2025, 23:55'te tamamlanacak.