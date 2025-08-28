Anıl Emre Daldal kimdir? Anıl Emre Daldal kaç yaşında, nereli? Anıl Emre Daldal'ın hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Birçok kişi, son dönemde adından sıkça söz ettiren Anıl Emre Daldal'ın kaç yaşında ve nereli olduğunu araştırıyor. Peki, Anıl Emre Daldal kaç yaşında, nereli, hangi şarkılarla tanındı?

ANIL EMRE DALDAL KİMDİR?

Çocukluk ve gençlik yıllarında müzikle iç içe bir hayat süren Daldal, kariyerine yön vermek üzere İzmir'e taşınmıştır ve hayatını burada sürdürmektedir.

2016'da "Sor Bakalım İyi Miyim" adlı şarkısıyla dijital platformlarda ilk dikkat çekişini gerçekleştirdi. Ancak asıl çıkışını 2020 yılında yayınlanan yalnızca harfli "M." ve "B." gibi şarkılarla yakaladı. Bu parçalar Spotify ve YouTube platformlarında milyonlara ulaşarak kendisinin alternatif müziğin tanınan isimlerinden biri olmasını sağladı.

ANIL EMRE DALDAL KAÇ YAŞINDA?

Anıl Emre Daldal, 23 Nisan 1996'da Amasya'da dünyaya geldi. 2025 yılı itibarıyla 29 yaşındadır.