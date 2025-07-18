Andy Byron konser skandalı ne? Andy Byron - Megan Kerrigan kim?

Andy Byron – Megan Kerrigan kim? sorusu da özellikle CEO'nun özel hayatı merak edilen bir başlık haline geldi. Astronomer şirketinin CEO'su olan Andy Byron, konser sırasında yakalandığı görüntülerle büyük bir skandalın fitilini ateşledi. Görüntüler kısa sürede viral olurken, eşinin tepkisi de olay kadar konuşuldu. Peki bu skandalın detayları neler? Andy Byron'un eşi Megan Kerrigan kimdir?

ANDY BYRON KONSER SKANDALI NE?

2025 Temmuz ayında Boston'da düzenlenen Coldplay konserinde, Andy Byron'ın Astronomer şirketinin İnsan Kaynakları Direktörü Kristin Cabot ile yakın görüntüleri sosyal medyaya yansıdı. Olay "kiss cam" ekranına yansıyınca geniş yankı uyandırdı.

Coldplay konseri

ANDY BYRON - MEGAN KERRIGAN KİMDİR?

Andy Byron, 2023 yılından bu yana veri yönetimi şirketi Astronomer'ın CEO'su olarak görev yapıyor. Teknoloji dünyasında saygın bir isim olarak bilinen Byron, evlidir. Eşi Megan Kerrigan Byron, eğitim sektöründe görev yapan bir profesyoneldir ve çiftin iki çocuğu vardır.

Skandal görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Megan Kerrigan, sosyal medya hesaplarında eşinin soyadını kaldırarak dikkat çekti. Andy Byron ise tepkiler üzerine LinkedIn hesabını sildi. Her iki taraf da olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.