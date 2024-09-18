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Anayasanın 4. Maddesi nedir? Anayasanın ilk 4 maddesi nelerdir? Anayasanın 4. Maddesi değiştirilebilir mi?

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Anayasanın 4. maddesi, anayasanın temel niteliklerini belirler ve değiştirilmesi yasaktır. Anayasanın ilk 4 maddesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin temel ilkelerini, devletin niteliğini ve yasama, yürütme ve yargı organlarının görev ve yetkilerini belirler. Bu maddelerin değiştirilmesi veya değiştirilmesinin teklif edilmesi dahi anayasaya aykırıdır.

Türkiye Anayasa'sının ilk 4 maddesinin ne olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Türkiye Anayasası'nın ilk 4 maddesi, ülkenin temel yapı taşlarını ve Cumhuriyet'in niteliklerini belirleyen kritik hükümlerdir. Türkiye Anayasa'sının 4. Maddesinde ne yazdığı ve bu maddenin değiştirilip değiştirilemeyeceği araştırılıyor. Peki, Anayasanın 4. Maddesi nedir? Anayasanın ilk 4 maddesi nelerdir? Anayasanın 4. Maddesi değiştirilebilir mi?

ANAYASANIN 4. MADDESİ NEDİR?

Anayasanın 1'inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2'nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3'üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.

ANAYASANIN İLK 4 MADDESİ NELERDİR?

I. Devletin şekli

MADDE 1- Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.

II. Cumhuriyetin nitelikleri

MADDE 2- Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.

III. Devletin bütünlüğü, resmî dili, bayrağı, millî marşı ve başkenti

MADDE 3- Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir.

Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.

Millî marşı "İstiklal Marşı"dır.

Başkenti Ankara'dır.

IV. Değiştirilemeyecek hükümler

MADDE 4- Anayasanın 1'inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2'nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3'üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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