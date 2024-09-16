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Anayasanın 4. Maddesi değiştirilebilir mi?

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Siyaset gündeminin değişmeyen konularından Anayasa, zaman zaman sıkça gündemin konusu oluyor ve vatandalar arasında da gündem oluyor. Son günlerde siyasetçilerin açıklamalarında sık sık öne çıkan konulardan biri olan Anayasa'nın değiştirilemeyen maddeleri de merak konusu oldu. Peki, Anayasanın 4. Maddesi değiştirilebilir mi?

Siyasi partilerin liderlerinden gelen açıklamalar sonrası anayasanın maddeleri tartışma konusu oldu. Vatandaşlar da anayasanın değiştirilemeyen maddelerini araştırırken Anayasa'nın değiştirilemez maddeleri nelerdir ve Anayasa maddeleri değiştirilebilir mi, merak edildi. Peki, Anayasanın 4. Maddesi değiştirilebilir mi?

ANAYASANIN 4. MADDESİ DEĞİŞTİRİLEBİLİR Mİ?

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası veya 1982 Anayasası, 9 Kasım 1982'den bu yana geçerli olarak yürürlükte yer alıyor. Anayasa; Başlangıç, Genel Esaslar, Temel Haklar ve Ödevler, Cumhuriyetin Temel Organları, Mali ve Ekonomik Hükümler, Çeşitli Hükümler, Geçici Hükümler ve Son Hükümler olmak üzere toplam yedi bölümden oluşuyor. Anayasa'nın ilk 4 maddesi ise değiştirilemez.

İşteilk 4 madde:
BİRİNCİ KISIM
GENEL ESASLAR

I. Devletin şekli

MADDE 1 - Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.

II. Cumhuriyetin nitelikleri

MADDE 2- Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.

III. Devletin bütünlüğü, resmî dili, bayrağı, millî marşı ve başkenti

MADDE 3- Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir.

Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.

Millî marşı "İstiklal Marşı"dır.

Başkenti Ankara'dır.

IV. Değiştirilemeyecek hükümler

MADDE 4- Anayasanın 1 inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2 nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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