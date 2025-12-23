Anayasa Mahkemesi'nden çakarlı araç kararı! Resmi Gazete'de yayımlandı

Anayasa Mahkemesi, araçlarda yetkisiz çakar kullanımına ilişkin uygulanan idari para cezalarıyla ilgili önemli bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme, ihlali gerçekleştiren sürücülere ceza verilebileceğini ancak ihlalden haberi olmayan araç sahiplerine otomatik olarak ceza kesilemeyeceğini hükme bağladı.

Karar, Tokat 2'nci Sulh Ceza Hakimliği'nin başvurusu üzerine Karayolları Trafik Kanunu'nda yer alan; plaka, ışık, renk, sembol, şekil ve yazı gibi zorunlu işaretler ile yetkisiz ışıklı ve sesli uyarı cihazlarının kullanımına ilişkin düzenlemelerin incelenmesiyle alındı. Başvuruda, suçun şahsiliği ilkesine aykırılık bulunduğu, araç sahibinin işlemediği bir fiil nedeniyle sorumlu tutulamayacağı ve cezanın yalnızca ihlali gerçekleştiren kişiye uygulanması gerektiği vurgulandı.

ANAYASA'YA AYKIRI BULUNDU

Anayasa Mahkemesi, ceza verilebilmesi için hukuka aykırı fiilin kanunda açık şekilde tanımlanması ve ilgili kişi tarafından işlendiğinin ortaya konulması gerektiğine dikkat çekti. Araç sahibi olmak ile ihlal arasında doğrudan bir illiyet bağı kurulamadığı belirtilirken, mevcut düzenlemenin Anayasa'nın 2'nci ve 38'inci maddelerine aykırı olduğu sonucuna varıldı.

KARAR EMSAL NİTELİĞİ TAŞIYOR

Bu gerekçelerle söz konusu hüküm iptal edildi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karar, kamuoyunda "çakar" olarak bilinen yetkisiz ışıklı ve sesli uyarı cihazlarına ilişkin trafik cezalarında sorumluluğun kapsamını netleştirmesi açısından emsal niteliği taşıyor.