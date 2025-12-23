Haberler

Anayasa Mahkemesi'nden çakarlı araç kararı! Resmi Gazete'de yayımlandı

Güncelleme:
Anayasa Mahkemesi, yetkisiz çakar kullanımına ilişkin cezaların yalnızca ihlali yapan sürücülere uygulanabileceğine, ihlalden haberi olmayan araç sahiplerinin otomatik olarak cezalandırılamayacağına karar verdi.

  • Anayasa Mahkemesi, araçlarda yetkisiz çakar kullanımına ilişkin idari para cezalarında araç sahibine otomatik ceza kesilemeyeceğine hükmetti.
  • Anayasa Mahkemesi, Karayolları Trafik Kanunu'ndaki ilgili hükmü Anayasa'nın 2. ve 38. maddelerine aykırı bularak iptal etti.
  • Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi ve yetkisiz çakar kullanımında sorumluluğun kapsamını netleştiren emsal niteliği taşıyor.

Anayasa Mahkemesi, araçlarda yetkisiz çakar kullanımına ilişkin uygulanan idari para cezalarıyla ilgili önemli bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme, ihlali gerçekleştiren sürücülere ceza verilebileceğini ancak ihlalden haberi olmayan araç sahiplerine otomatik olarak ceza kesilemeyeceğini hükme bağladı.

Karar, Tokat 2'nci Sulh Ceza Hakimliği'nin başvurusu üzerine Karayolları Trafik Kanunu'nda yer alan; plaka, ışık, renk, sembol, şekil ve yazı gibi zorunlu işaretler ile yetkisiz ışıklı ve sesli uyarı cihazlarının kullanımına ilişkin düzenlemelerin incelenmesiyle alındı. Başvuruda, suçun şahsiliği ilkesine aykırılık bulunduğu, araç sahibinin işlemediği bir fiil nedeniyle sorumlu tutulamayacağı ve cezanın yalnızca ihlali gerçekleştiren kişiye uygulanması gerektiği vurgulandı.

ANAYASA'YA AYKIRI BULUNDU

Anayasa Mahkemesi, ceza verilebilmesi için hukuka aykırı fiilin kanunda açık şekilde tanımlanması ve ilgili kişi tarafından işlendiğinin ortaya konulması gerektiğine dikkat çekti. Araç sahibi olmak ile ihlal arasında doğrudan bir illiyet bağı kurulamadığı belirtilirken, mevcut düzenlemenin Anayasa'nın 2'nci ve 38'inci maddelerine aykırı olduğu sonucuna varıldı.

KARAR EMSAL NİTELİĞİ TAŞIYOR

Bu gerekçelerle söz konusu hüküm iptal edildi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karar, kamuoyunda "çakar" olarak bilinen yetkisiz ışıklı ve sesli uyarı cihazlarına ilişkin trafik cezalarında sorumluluğun kapsamını netleştirmesi açısından emsal niteliği taşıyor.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Trafikte yeni dönem! Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor

Okul müdürünü vuran 12 yaşındaki öğrencinin paylaşımı hayrete düşürdü

Şile Belediyesi'ne ikinci dalga operasyon! 23 şüpheli gözaltına alındı

Haberler.com
500

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıAlioz:

Evet böylece şeyh kızları çocukları çakalı araç kullandığında şeyhe kimse birsry yapamayacak

Yorum Beğen60
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

araç sahipleri gücünüz kaskoya yetmiyorsa aracınıza trafik sigortasıyla beraber düşük bir fiyata ihtiyari sigorta yaptırın böylece kaza yaparsanız karşı tarafa kusur sizde olur trafik sigortasının karşılamadığı yüksek fatura çıkarsa siz ödemezsiniz yalnız kendi aracınıza olan zararı ödersiniz

yanıt2
yanıt1
Haber YorumlarıS.avcı:

Milletvekillerine 1 araçlık hak taninsin

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıArif İnanç:

Ceza miktarı nedir. Nir kaç bin ise uyumazlar bile. Basar öder cezayı giderle.r

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDiyojen Öz:

eeeeee SONUÇ.

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKemal Kaya:

AKİF çekmeye gruba giderken bile çakar açıyormuş bizde polise yol verecek diye riske giriyoruz??.Adama kolaylık sağlamışız yani…

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

