İYİ Partiden istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, yeni bir parti kurarak "Anahtar Partisi" adını verdi. Partinin kuruluş dilekçesi, İçişleri Bakanlığı yetkililerine sunuldu. Anahtar Parti Teşkilat Başkanı Ayhan Erel, partinin ismine yönelik eleştirilere yanıt vererek, "Milletimiz isme takılmasın. Biz, gerçekleştireceğimiz icraatlarla Türk milletinin sorunlarını çözeceğiz" dedi. Peki, Anahtar Partisi ne zaman kuruldu? Yavuz Ağıralioğlu'nun partisi ne? Anahtar Partisi lideri kim? Detaylar haberimizde...

ANAHTAR PARTİSİ NE ZAMAN KURULDU?

İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu'nun liderliğindeki Anahtar Partisi'nin (A Parti) kuruluş dilekçesi, İçişleri Bakanlığı yetkililerine sunuldu. Siyasi hayatına adım atan Anahtar Parti, Türkiye'nin 158. siyasi partisi olarak kaydedildi.

Yavuz Ağıralioğlu

Anahtar Parti Teşkilat Başkanı Ayhan Erel, "Kısa adı A Parti, uzun adıyla Anahtar Parti. Milletimiz isme takılmasın. Biz yapacağımız icraatlarla Türk milletinin problemlerini çözerek, Allah'ın izniyle çok kısa bir sürede Türkiye'deki öncelikle muhalefet boşluğunu, akabinde zamanında veya erken yapılacak bir seçimde de var olan iktidar boşluğunu doldurarak, Türk milletiyle birlikte devletimizi güçlü, milletimizi mutlu kılacağız" diye konuştu. Partinin kuruluş tarihi olarak 28 Ekim tarihinin özel olarak seçildiğini ifade eden Erel, "Atatürk, 28 Ekim'de 'Efendiler, yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz' demişti. Biz de bundan esinlenerek partimizin kuruluşunu bugüne denk getirip, biz de şöyle diyoruz; 'Ey büyük Türk milleti, yarın partimizi kuruyoruz. Bu parti, Türk milletinin kem talihini değiştirecek ve Türk devletinin üzerindeki kara bulutlar üzerine bir güneş gibi doğacak" dedi.