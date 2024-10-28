Üye Girişi
Haberler

Anahtar Partisi ne zaman kuruldu? Yavuz Ağıralioğlu'nun partisi ne?

Anahtar Partisi ne zaman kuruldu? Yavuz Ağıralioğlu'nun partisi ne?
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anahtar Partisi'nin kuruluş tarihi ve lideri hakkında bilgi arayanlar için bu haberimizde detaylara yer verdik. Anahtar Partisi ne zaman kuruldu, kim tarafından kuruldu ve şu anda partinin lideri kim? İşte merak edilen tüm detaylar...

İYİ Partiden istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, yeni bir parti kurarak "Anahtar Partisi" adını verdi. Partinin kuruluş dilekçesi, İçişleri Bakanlığı yetkililerine sunuldu. Anahtar Parti Teşkilat Başkanı Ayhan Erel, partinin ismine yönelik eleştirilere yanıt vererek, "Milletimiz isme takılmasın. Biz, gerçekleştireceğimiz icraatlarla Türk milletinin sorunlarını çözeceğiz" dedi. Peki, Anahtar Partisi ne zaman kuruldu? Yavuz Ağıralioğlu'nun partisi ne? Anahtar Partisi lideri kim? Detaylar haberimizde...

ANAHTAR PARTİSİ NE ZAMAN KURULDU?

İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu'nun liderliğindeki Anahtar Partisi'nin (A Parti) kuruluş dilekçesi, İçişleri Bakanlığı yetkililerine sunuldu. Siyasi hayatına adım atan Anahtar Parti, Türkiye'nin 158. siyasi partisi olarak kaydedildi.

Anahtar Partisi ne zaman kuruldu? Anahtar Partisi lideri kim?Yavuz Ağıralioğlu

Anahtar Parti Teşkilat Başkanı Ayhan Erel, "Kısa adı A Parti, uzun adıyla Anahtar Parti. Milletimiz isme takılmasın. Biz yapacağımız icraatlarla Türk milletinin problemlerini çözerek, Allah'ın izniyle çok kısa bir sürede Türkiye'deki öncelikle muhalefet boşluğunu, akabinde zamanında veya erken yapılacak bir seçimde de var olan iktidar boşluğunu doldurarak, Türk milletiyle birlikte devletimizi güçlü, milletimizi mutlu kılacağız" diye konuştu. Partinin kuruluş tarihi olarak 28 Ekim tarihinin özel olarak seçildiğini ifade eden Erel, "Atatürk, 28 Ekim'de 'Efendiler, yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz' demişti. Biz de bundan esinlenerek partimizin kuruluşunu bugüne denk getirip, biz de şöyle diyoruz; 'Ey büyük Türk milleti, yarın partimizi kuruyoruz. Bu parti, Türk milletinin kem talihini değiştirecek ve Türk devletinin üzerindeki kara bulutlar üzerine bir güneş gibi doğacak" dedi.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

Hizb-i İslami Partisi Yavuz Ağıralioğlu Soğuk Haber Politika 3-sayfa Gündem

Anahtar Parti'yi kuran Ağıralioğlu'ndan ilk mesaj: Ben bir iktidar hasmı değilim

Anahtar Parti'yi kuran Ağıralioğlu'ndan ilk mesaj

 Yavuz Ağıralioğlu cephesinden partinin ismini eleştirenlere yanıt

Ağıralioğlu cephesinden partinin ismini eleştirenlere yanıt

 Bahçeli'den 29 Ekim mesajı: Terörü söküp atma hedefinden sapmadık, direnirlerse daha sert bir yöntem uygularız

29 Ekim mesajında dikkat çeken "Kürt sorunu" vurgusu
CHP'li Başarır: Erdoğan üniversitede dersime girdi, 'Ne avukat olacaksın manken olsana' dedi

Erdoğan'dan üniversitede dersine girdiği CHP'li Başarır'a çok konuşulacak tavsiye
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yemekteyiz Rukiye kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Rukiye Kızıltepe kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Esma kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Esma Sarıysoy kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Ali kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ali Bey kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Nurettin kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Nurettin Bey kaç yaşında, nereli? Ballon d'or 2024 kim kazandı? Başakşehir Eyüpspor maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Başakşehir Eyüpspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Ballon d'or 2024 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? CANLI maç izle! (GALATASARAY BEŞİKTAŞ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 28 Ekim günün maçları nereden izlenir? Bebeklere alkol verilen hastane hangi hastane adı ne, nerede? 29 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Yengeç, Boğa, Oğlak, Başak burcu yorumu! 29 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.