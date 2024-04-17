Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sınav tarihleri 2024! AÖF Bahar Dönemi dönem sonu sınav ne zaman?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin 2024 sınav tarihleri ve bahar dönemi final sınavları merak ediliyor. Online mı yapılacak olan sınavların tarih bilgisi öğrenciler tarafından yoğun ilgi görüyor. AÖF'nin bahar dönemi dönem sonu sınavının ne zaman olacağına dair bilgiler araştırılıyor.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınavları online mı ve AÖF Bahar Dönemi dönem sonu sınav ne zaman olduğu araştırılıyor. AÖF sınav tarihleri ve bahar dönemi final sınavları hangi tarihte olacağı öğrenciler tarafından merak ediliyor. Peki, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sınav tarihleri 2024! AÖF Bahar Dönemi dönem sonu sınav ne zaman?
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM SINAV TARİHLERİ 2024
Güz Dönemi Ara Sınavı: 09-10 Aralık 2023
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 20- 21 Ocak 2024
Bahar DönemiAra Sınavı: 23-24 Mart 2024
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 25-26 Mayıs 2024
Yaz Okulu Sınavı: 17 Ağustos 2024
AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?
Derslerden başarılı sayılmak için ders başarı puanının 35 veya üstü olması gereklidir. Bu puanın hesaplanmasında, yapılan sınavların sonuçları önemli bir rol oynar. Ara sınav notunun yüzde 30'u ve dönem sonu sınav notunun yüzde 70'i dikkate alınarak "Başarı Notu" hesaplanır.