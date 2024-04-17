Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınavları online mı ve AÖF Bahar Dönemi dönem sonu sınav ne zaman olduğu araştırılıyor. AÖF sınav tarihleri ve bahar dönemi final sınavları hangi tarihte olacağı öğrenciler tarafından merak ediliyor. Peki, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sınav tarihleri 2024! AÖF Bahar Dönemi dönem sonu sınav ne zaman?

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM SINAV TARİHLERİ 2024

Güz Dönemi Ara Sınavı: 09-10 Aralık 2023

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 20- 21 Ocak 2024

Bahar DönemiAra Sınavı: 23-24 Mart 2024

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 25-26 Mayıs 2024

Yaz Okulu Sınavı: 17 Ağustos 2024

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