Anadolu parsının ne olduğu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Anadolu parsının sayısı oldukça azdır. Bu nedenle, tehlike altında olan bir tür olarak kabul edilmiştir. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan fotoğraflarda Anadolu kaplanının fotokapanlara yakalandığı görülüyor. Peki, Anadolu parsı nedir? Anadolu parsı Türkiye'de var mı? Detaylar haberimizde...

ANADOLU PARSI NEDİR?

Anadolu parsı, Panthera pardus tulliana, Türkiye'nin nadir ve korunmaya ihtiyaç duyan bir yırtıcı hayvan türüdür. Bu alt tür, leopar ailesinin bir üyesidir ve Asya'nın batı bölgelerine özgüdür. Anadolu parsı, özellikle Türkiye'nin güneydoğusunda, Toros Dağları gibi dağlık ve ormanlık alanlarda yaşar.

ANADOLU PARSI TÜRKİYE'DE VAR MI?

Anadolu parsı Türkiye'de var, ancak sayıları oldukça azalmıştır. Tür, özellikle Toros Dağları ve çevresindeki dağlık alanlarda yaşar. Türkiye'de bu türün korunması için çeşitli biyolojik ve çevresel koruma projeleri bulunuyor. Ancak, sayılarının az olması ve yaşam alanlarının daralması nedeniyle Anadolu parsı, tehlike altındaki bir tür olarak kabul edilmekte ve koruma altına alınmıştır.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Anadolu parsının bugüne kadar kaydedilen en net görüntülerinden birisinin fotokapanlara yakalandığını bildirdi. Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm ihtişamıyla, bugüne kadar kaydedilen en net görüntülerinden biriyle, ormanlarımızın gizli kahramanı Anadolu parsı. Tüm imkanlarımızla bu kıymetli hazinemizi korumaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.