Amil Hüseyinov: Bir kişi organlarını bağışladığında 8 kişinin hayatı kurtuluyor

Programda organ naklinin Antik Mısır'dan bugüne uzanan tarihi, Türkiye'deki organ bağışı oranları ve böbrek hastalıklarının en yaygın nedenleri detaylı biçimde ele alındı. Konuklar, toplumda en çok merak edilen "beyin ölümü nedir?", "organ bağışı bedensel bütünlüğü bozar mı?" gibi sorulara da açıklık getirdi.

"BİR KİŞİ ORGANLARINI BAĞIŞLADIĞINDA 8 KİŞİNİN HAYATI KURTULUYOR"

Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Amil Hüseyinov, organ bağışının hayati önemine vurgu yaparak, "Bir kişi organlarını bağışladığında 8 kişinin hayatı kurtuluyor" dedi. Türkiye'de organ bağış oranlarının düşük olduğunu belirten Hüseyinov, bu durumun en önemli nedeninin dini çekinceler olduğunu ifade etti.

"TÜRKİYE'DE 35 BİN KİŞİ BÖBREK NAKLİ BEKLİYOR"

Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Murathan Uyar, böbrek hastalıklarının en önemli nedenlerinin diyabet ve hipertansiyon olduğunu belirtti. Türkiye'de yaklaşık 35 bin kişinin böbrek nakli beklediğini söyleyen Uyar, "Hipertansiyon da bir böbrek hastalığıdır" diyerek erken teşhisin önemine dikkat çekti.

"BEYİN ÖLÜMÜ DEMEK KİŞİNİN ÖLMESİ DEMEKTİR"

Programda beyin ölümünün ne anlama geldiği de ele alındı. Prof. Dr. Uyar, "Beyin ölümü demek kişinin ölmesi demektir" diyerek, halk arasında beyin ölümü sonrası yaşam beklentisinin doğru bir bilgi olmadığını vurguladı. Ayrıca, "Organ bağışından sonra bedensel bütünlük bozulmaz" diyerek yanlış inanışları düzeltti.

"TÜRKİYE ORGAN NAKLİ YASALARINDA DÜNYADA ÖNE ÇIKIYOR"

Konuklar, Türkiye'nin organ nakli yasaları açısından dünyada örnek ülkeler arasında yer aldığını belirtti. "Organ bağışında torpil yok" diyen Hüseyinov, tüm süreçlerin titizlikle yürütüldüğünü ve etik kuralların sıkı şekilde uygulandığını dile getirdi.