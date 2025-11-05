Haberler

Amil Hüseyinov: Bir kişi organlarını bağışladığında 8 kişinin hayatı kurtuluyor

Amil Hüseyinov: Bir kişi organlarını bağışladığında 8 kişinin hayatı kurtuluyor Haber Videosunu İzle
Amil Hüseyinov: Bir kişi organlarını bağışladığında 8 kişinin hayatı kurtuluyor
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Haberler.com ekranlarında Meral Karadağ'ın sunduğu En Sağlıklısı programında bu hafta organ nakli ve böbrek sağlığı konuşuldu. Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Amil Hüseyinov ve Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Murathan Uyar, organ bağışının önemini, böbrek hastalıklarının nedenlerini ve beyin ölümünün tıbbi tanımını anlattı.

Programda organ naklinin Antik Mısır'dan bugüne uzanan tarihi, Türkiye'deki organ bağışı oranları ve böbrek hastalıklarının en yaygın nedenleri detaylı biçimde ele alındı. Konuklar, toplumda en çok merak edilen "beyin ölümü nedir?", "organ bağışı bedensel bütünlüğü bozar mı?" gibi sorulara da açıklık getirdi.

"BİR KİŞİ ORGANLARINI BAĞIŞLADIĞINDA 8 KİŞİNİN HAYATI KURTULUYOR"

Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Amil Hüseyinov, organ bağışının hayati önemine vurgu yaparak, "Bir kişi organlarını bağışladığında 8 kişinin hayatı kurtuluyor" dedi. Türkiye'de organ bağış oranlarının düşük olduğunu belirten Hüseyinov, bu durumun en önemli nedeninin dini çekinceler olduğunu ifade etti.

"TÜRKİYE'DE 35 BİN KİŞİ BÖBREK NAKLİ BEKLİYOR"

Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Murathan Uyar, böbrek hastalıklarının en önemli nedenlerinin diyabet ve hipertansiyon olduğunu belirtti. Türkiye'de yaklaşık 35 bin kişinin böbrek nakli beklediğini söyleyen Uyar, "Hipertansiyon da bir böbrek hastalığıdır" diyerek erken teşhisin önemine dikkat çekti.

"BEYİN ÖLÜMÜ DEMEK KİŞİNİN ÖLMESİ DEMEKTİR"

Programda beyin ölümünün ne anlama geldiği de ele alındı. Prof. Dr. Uyar, "Beyin ölümü demek kişinin ölmesi demektir" diyerek, halk arasında beyin ölümü sonrası yaşam beklentisinin doğru bir bilgi olmadığını vurguladı. Ayrıca, "Organ bağışından sonra bedensel bütünlük bozulmaz" diyerek yanlış inanışları düzeltti.

"TÜRKİYE ORGAN NAKLİ YASALARINDA DÜNYADA ÖNE ÇIKIYOR"

Konuklar, Türkiye'nin organ nakli yasaları açısından dünyada örnek ülkeler arasında yer aldığını belirtti. "Organ bağışında torpil yok" diyen Hüseyinov, tüm süreçlerin titizlikle yürütüldüğünü ve etik kuralların sıkı şekilde uygulandığını dile getirdi.

Melis Yaşar
Haberler.com / Sağlık
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi soruldu: Yargı ne derse o olur

Ne diyeceği merak konusuydu! Erdoğan'dan Demirtaş sorusuna yanıt
Demirtaş'tan yeni mesaj: Milletvekilleri riskleri göze alarak İmralı'ya gitmelidir

Demirtaş'tan yeni mesaj var! Cezaevi çıkışında okudular
BBP lideri Mustafa Destici'den Demirtaş itirazı

İttifakta Demirtaş çatlağı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kılıçdaroğlu'nun ofisi boşaltılırken arkadan duyulan ses olay oldu

Ofisi boşaltılırken arkadan duyulan ses olay oldu
Kış ortasında denize girdi! Nurgül Yeşilçay'ın paylaşımı takipçilerini kıskandırdı

Kış ortasında denize girdi! Paylaşımı takipçilerini kıskandırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin İmralı çıkışına ilk yorum: Bütün taraflar dinlenmeli

Bahçeli'nin Öcalan çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan kayıtsız kalamadı
Murat Ülker ve Rahmi Koç'un mütevazı akşam yemeği! Masadaki detay dikkatlerden kaçmadı

İki milyarderin mütevazı akşam yemeği! Masadaki detay dikkat çekti
Kılıçdaroğlu'nun ofisi boşaltılırken arkadan duyulan ses olay oldu

Ofisi boşaltılırken arkadan duyulan ses olay oldu
2026 hac kuraları çekildi! Sonuçlar e-Devlet'ten açıklanacak

2 milyon kişinin beklediği kura çekildi! Sonuçlar e-Devlet'te
Seçimi kazanan Zohran Mamdani: Trump beni izlediğini biliyorum, sesi aç

Seçimi kazanan Müslüman başkandan Trump'ın savurduğu tehdide yanıt
Bomba gerçek ortaya çıktı! Fener taraftarı Mourinho'ya teşekkür ediyor

Bomba gerçek ortaya çıktı! Fener taraftarı Mourinho'ya teşekkür ediyor
Van'da çekildi, herkes bu kareyi paylaşıyor

Türkiye'de çekildi, herkes bu kareyi paylaşıyor
Derbiden günler sonra ortaya çıktı! Sadettin Saran ve yönetiminin taraftarla eğlendiği anlar

Derbiden günler sonra ortaya çıkan görüntü
Ahmet Çakar Ajax-Galatasaray maçının kaç kaç biteceğini tahmin etti

Ajax-Galatasaray maçının kaç kaç biteceğini tahmin etti
Sekiz yıl sonra geri dönen dizinin tanıtım fotoğrafı tartışma yarattı

Sekiz yıl sonra geri dönüyor! Tanıtım fotoğrafı tartışma yarattı
Müsavat Dervişoğlu'ndan sürpriz Selahattin Demirtaş çıkışı

Müsavat Dervişoğlu'ndan sürpriz Demirtaş çıkışı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.