Amasya'da polis adaylarının gurur günü: Mezuniyeti 'Erik dalı' oynayarak kutladılar

Amasya’da Merzifon Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) 10 aylık zorlu eğitimlerini başarıyla tamamlayan 162 polis adayı, düzenlenen görkemli törenle mezun oldu. Yemin edip kep atan çiçeği burnunda polisler, başarılarını ve mesleğe adım atmanın sevincini salonun ortasında "Erik Dalı" eşliğinde oynayarak kutladı.

Merzifon Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 32. dönem mezuniyet töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Heyecan ve gururun bir arada yaşandığı törende dönem birincisi tarafından yaş kütüğüne plaket çakıldı, dereceye giren öğrencilere başarı belgesi ve ödülleri takdim edildi.

"SUÇLUNUN KARŞISINDA EĞİLMEYİN, MAĞDURA ŞEFKATLİ OLUN"

Törende konuşan Amasya Valisi Önder Bakan, Türk Polis Teşkilatının suçluya karşı dirayetli, mağdura karşı ise şefkatli yapısına dikkat çekerek mezunlara görevlerinde başarılar diledi. Vali Bakan, "Bayrak, silah ve kutsal değerlerimiz üzerine ettiğiniz yeminin şerefini ömür boyu yüreğinizde taşıyacaksınız" dedi.

Merzifon POMEM Müdürü Erol Demir ise genç meslektaşlarına seslenerek, "Görev yaparken rehberiniz daima hukuk ve vicdan olsun. Kanunların size verdiği yetkiyi kullanırken nezaketi elden bırakmayın ancak suçun ve suçlunun karşısında da asla eğilmeyin. Giydiğiniz üniformayla devletimizi temsil ettiğinizi unutmayın" ifadelerini kullandı.

RESMİ TÖREN BİTTİ, EĞLENCE BAŞLADI: SALONDA "ERİK DALI" RÜZGARI ESTİ

Konuşmaların ardından salonda büyük bir coşkuyla yemin eden 162 polis adayı, keplerini havaya fırlatarak mezuniyet sevinci yaşadı. Törenin resmi kısmının tamamlanmasıyla birlikte, salonun ortasında toplanan yeni mezun polisler Ankara'nın meşhur oyun havası "Erik Dalı" eşliğinde karşılıklı oynayarak kurtlarını döktü.

Üniformalarıyla sergiledikleri neşeli figürler ve ekip ruhu, salondaki aileleri ve protokol üyelerini gülümsetti. O anlar arkadaşlık bağlarını ve omuz omuza görev yapacak olmanın getirdiği mutluluğu gözler önüne serdi. Eğlenceli kutlamanın ardından çiçeği burnunda polisler, kendilerini gururla izleyen ailelerine koşarak sarıldı ve gözyaşları içinde tebrikleri kabul etti.