Amasya Valisi kim oldu? Yeni Amasya Valisi Önder Bakan kimdir, nereli, kaç yaşında?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararnameye göre 16 ilin valisi değişti. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Amasya iline yeni vali atandı. Yeni Amasya Valisi Önder Bakan ile ilgili merak edilenler. Peki, Yeni Amasya Valisi Önder Bakan nereli, kaç yaşında? Amasya Valisi kim oldu?

VALİ ATAMALARI YAPILDI

Resmî Gazete'nin 19 Eylül 2024 Tarihli ve 32667 Sayılı kararıyla Valiler Kararnamesi yayımlandı. Cumhurbaşkanı? Recep Tayyip Erdoğan?'ın imzasıyla 16 ilin valisi değişti. 12 ilin valisi vali - mülkiye başmüfettişliğine atandı. Valilerin atanması veya görev yerlerinin değiştirilmesi için çıkarılan kararnameye göre 12 ilin valisi görevden alınmış oldu.

AMASYA VALİSİ KİM OLDU?

İşte yeni valiler:

AMASYA VALİSİ ÖNDER BAKAN KİMDİR?

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