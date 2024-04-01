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Amasya Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? 2024 Amasya Yerel Seçim sonuçları!

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31 Mart Amasya Yerel Seçim sonuçları Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklandı. Amasya Belediye Başkanın kim oldu ve seçimi hangi partinin kazandığı belli oldu. AK Parti'nin adayı Mehmet Uyanık, CHP'nin adayı Turgay Sevindi yarıştı. 2024 Yerel Seçim sonuçları, sandıkların açılmasıyla birlikte, Amasya Belediye Başkanı belirlendi. Rakiplerinden üstünlük sağlayan CHP'nin adayı Turgay Sevindi belediye başkanı seçildi. Peki, Turgay Sevindi kimdir?

AMASYA 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Yerel Seçim sonuçları, 31 Mart Pazar günü saat 17:00'de sandıklar kapandıktan hemen sonra sayıma başlandı. Amasya Belediye Başkanı yerel seçim sonuçlarına göre AK Parti'nin adayı Mehmet Uyanık "%28,96" oy alırken; CHP'nin adayı Turgay Sevindi "%42,84" oy aldı.

Haberler.com olarak, 31 Mart Yerel Seçim verilerini en doğru ve en hızlı olarak sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Amasya 2024 Yerel Seçim sonuçları için Haberler.com Seçim sayfasını takip ederek detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Amasya Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? 2024 Amasya Yerel Seçim sonuçları!

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AMASYA'DA YEREL SEÇİMİ KİM KAZANDI?

2024 Yerel seçim sonuçları açıklanmasının ardından, Amasya Belediye Başkanı CHP'nin adayı "%42,84 oy alarak Turgay Sevindi oldu. Turgay Sevindi'nin hayatı ve siyasi geçmişi gündeme geliyor.

TURGAY SEVİNDİ KİMDİR?

Turgay Sevindi, 1983 yılında Samsun'un Ladik ilçesinde dünyaya gelmiştir. Siyasetçi ve yönetici kimliğiyle tanınmaktadır. İlköğretim ve lise eğitimini başarılı bir şekilde Amasya'da tamamlamıştır. Üniversite eğitimine devam ederek İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuş ve hukuk alanında lisans derecesi elde etmiştir.

Avukatlık mesleğine Amasya'da başlayan Turgay Sevindi, siyasi kariyerine de aynı şehirde adım atmıştır. Amasya CHP İl Başkanlığı görevini üstlenmiş ve bu süreçte gösterdiği liderlik ve siyasi vizyonla partisinin yerel düzeydeki etkinliğini artırmak için önemli adımlar atmıştır.

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Kaynak: Haberler.com / Gündem

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