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Haberler.com'da Melis Yaşar'ın konuğu olan Ekonomist Mustafa Aşkın, altındaki sert düşüşün ardından dikkat çeken tahminlerde bulundu. Ons altının 3 bin 400 dolara, gram altının ise 5 bin 300 liraya kadar gerileyebileceğini belirten Aşkın, 2027'de yeniden yükseliş beklediğini söyledi. Elinde nakit bulunan yatırımcılara kademeli alım önerisinde bulunan Aşkın, kısa vadeli işlemlere karşı uyardı.

ALTIN FİYATLARINDAKİ SERT DÜŞÜŞÜN NEDENİNİ AÇIKLADI

Altın piyasasındaki son gelişmeleri değerlendiren Aşkın, şubat ayında İran, ABD ve İsrail arasında yaşanan çatışmaların ardından değerli metallerde ciddi kayıplar görüldüğünü belirtti. Petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki artışın enflasyon baskısını güçlendirdiğini söyleyen Aşkın, merkez bankalarının faiz artırma eğiliminin yatırımcıları altından uzaklaştırdığını ifade etti. Aşkın, 19 Kasım'daki Xi Jinping, Donald Trump ve Vladimir Putin zirvesinin ardından teknoloji ve çip ticaretine ilişkin endişelerin de satışları hızlandırdığını söyledi.

"GRAM ALTIN 5 BİN 300 LİRAYA KADAR GERİLEYEBİLİR"

Ons altının 3 bin 550 dolar seviyelerine kadar gerilediğini belirten Aşkın, düşüşün devam etmesi halinde 3 bin 400 doların görülebileceğini ifade etti. Türkiye'de gram altının 5 bin 800 lira civarında işlem gördüğünü hatırlatan ekonomist, dolar kurunda büyük bir değişiklik yaşanmaması durumunda gram fiyatının 5 bin 300-5 bin 400 lira bandına kadar çekilebileceğini söyledi. Ancak sert düşüşlerin ardından tepki yükselişlerinin de yaşanabileceğine dikkat çekti.

"ALTIN 4 BİN 150 DOLARA KADAR YÜKSELEBİLİR"

Altında kısa vadeli dalgalanmaların devam edeceğini belirten Aşkın, özellikle İran ve Körfez bölgesinden gelecek olumlu gelişmelerin fiyatlarda hızlı bir toparlanmayı beraberinde getirebileceğini söyledi. Aşkın, ons altının böyle bir senaryoda 4 bin 100-4 bin 150 dolar seviyelerine kadar yükselebileceğini öngördü.

2027 YILI İÇİN ALTIN TAHMİNİNİ PAYLAŞTI

Altının orta vadeli görünümüne ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Aşkın, 2027'nin ilk çeyreğinden sonra toparlanma ihtimalinin güçlenebileceğini belirtti. Küresel faiz oranlarının yükselmemesi ve yeni büyük jeopolitik risklerin ortaya çıkmaması halinde ons altının 4 bin 200-4 bin 700 dolar aralığına ulaşabileceğini söyledi. Gram altının geleceği açısından yalnızca ons fiyatının değil, dolar/TL kurunun da belirleyici olacağını vurguladı.

"ELİNDE NAKİT OLAN KADEMELİ ALTIN ALABİLİR"

Vatandaşların mevcut fiyatlardan altın alıp almaması gerektiği sorusunu yanıtlayan Aşkın, zorunlu ihtiyacı bulunmayan yatırımcıların altınlarını satmaması gerektiğini ifade etti. Elinde nakit bulunanların ise kademeli alım yapabileceğini belirten ekonomist, ons altının 3 bin 500 dolar civarında bulunduğu seviyelerin değerlendirilebileceğini söyledi. Aşkın, kısa vadeli alım satım yerine orta vadeli yatırım yaklaşımının daha sağlıklı olacağını vurguladı.

FED'İN FAİZ KARARI ALTINI NASIL ETKİLEYECEK?

ABD Merkez Bankasının aralık ayında açıklayacağı faiz kararına da değinen Aşkın, olası 25 baz puanlık faiz artışının büyük ölçüde fiyatlandığını savundu. Beklentilerin üzerinde, 50 veya 75 baz puanlık sürpriz bir artışın ise değerli metallerde yeni fiyat hareketlerine neden olabileceğini belirtti.

"ALTINDA KISA VADELİ ALIM SATIMI TAVSİYE ETMİYORUM"

Yatırımcılara finansal okuryazarlık konusunda uyarılarda bulunan Aşkın, özellikle internette gerçekçi olmayan fiyat hedefleri açıklayan kişilere karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Altın ve gümüşte kısa vadeli işlemleri tavsiye etmediğini belirten ekonomist, yatırım kararlarında sağlıklı analizlerin ve orta vadeli bakış açısının önemine dikkat çekti.