Altın neden yükseliyor? Rekor üstüne rekor kırdı

Altın neden yükseliyor? Altın fiyatları, dünya genelinde artan ekonomik ve siyasi belirsizliklerin etkisiyle rekor seviyelere ulaştı. Yatırımcılar, riskli varlıklardan uzaklaşarak güvenli gördükleri altına yönelmeye devam ediyor.

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

Küresel piyasalarda artan jeopolitik gerilimler, altının son dönemdeki yükselişinde belirleyici faktörlerden biri haline geldi. Orta Doğu'da süren çatışmalar, deniz ticaret yollarında yaşanan güvenlik endişeleri ve Asya'daki siyasi gerginlikler yatırımcıların risk iştahını azalttı. Belirsizlik ortamında yatırımcılar, hisse senetleri veya kripto paralar gibi daha oynak varlıklardan çıkarak tarih boyunca güvenli liman olarak görülen altına yöneliyor. Bu talep artışı, fiyatların hızlı bir şekilde yükselmesine neden oluyor.

ABD'de yaşanan siyasi ve ekonomik belirsizlikler de altının değerini destekleyen bir diğer unsur olarak öne çıkıyor. Washington'da süregelen bütçe görüşmelerinde yaşanan anlaşmazlık ile hükümet kapandı. Bu durum, yatırımcıların Amerikan ekonomisine ve dolara olan güvenini zayıflattı. Ayrıca ABD Başkanı'nın Merkez Bankası üzerindeki etkisine yönelik tartışmalar, kurumun bağımsızlığı konusundaki endişeleri artırarak altına olan talebi güçlendirdi.

Faiz indirimi beklentileri ise altın fiyatlarını yukarı taşıyan bir başka önemli gelişme olarak değerlendiriliyor. Piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın ekonomik yavaşlamayı önlemek amacıyla önümüzdeki aylarda faiz indirimine gidebileceği konuşuluyor. Faizlerin düşmesi, faiz getirisi olmayan altını yatırımcılar için daha cazip hale getiriyor. Bu beklentiyle birlikte büyük yatırım fonları ve merkez bankaları portföylerini yeniden şekillendirerek altın varlıklarını artırıyor.

Doların değer kaybetmesi de altın fiyatlarını destekleyen unsurlardan biri. Doların zayıflaması, altını diğer para birimlerine sahip yatırımcılar için daha ulaşılabilir kılıyor. Özellikle ABD tahvil faizlerinin gerilemesiyle dolar endeksinde yaşanan düşüş, altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketi hızlandırdı. Böylece uluslararası talep güçlendi ve altın piyasasında rekor seviyeler görüldü.

GRAM ALTIN, ÇEYREK ALTIN NEDEN YÜKSELDİ?

Altının ons fiyatında yaşanan artış, doğrudan gram altın ve çeyrek altın fiyatlarına da yansıdı. Küresel piyasalarda ons fiyatının 4.000 doların üzerine çıkması, iç piyasalarda gram altını tarihi seviyelere taşıdı. Türkiye'de yatırımcıların güvenli liman arayışıyla fiziki altına yönelmesi, iç talebi artırarak fiyatların yukarıda kalmasına neden oldu. Bu durum, kuyumculuk sektöründe de hareketliliğe yol açtı.

Yurt içinde döviz kurlarındaki oynaklık da gram ve çeyrek altın fiyatlarını etkileyen bir diğer faktör oldu. Dolar/TL kurundaki yükseliş, ons altındaki artışla birleşince altının yerel para birimi cinsinden fiyatı hızla yükseldi. Böylece yatırımcılar, altını hem güvenli bir birikim aracı hem de kur riskine karşı koruma unsuru olarak değerlendirmeye başladı. Özellikle küçük yatırımcılar için gram altın, erişilebilirliği nedeniyle öne çıktı.

Merkez bankalarının artan altın alımları da iç piyasa fiyatlarına dolaylı yoldan etki ediyor. Çin, Hindistan ve Rusya gibi ülkelerin rezervlerini çeşitlendirme amacıyla yüksek miktarda altın talep etmesi, küresel arzı daraltıyor. Bu da fiyatları hem uluslararası hem de yerel düzeyde yukarı taşıyor. Türkiye gibi altına olan talebin geleneksel olarak yüksek olduğu ülkelerde bu etki daha belirgin hissediliyor.

Altın destekli yatırım fonlarına yönelen büyük kurumsal yatırımlar da gram ve çeyrek altının değerini dolaylı olarak artırıyor. Bu fonlardaki para girişleri, altın piyasasında genel bir talep artışı yaratarak fiyatların uzun süre yüksek kalmasına neden oluyor. Hem bireysel hem de kurumsal yatırımcıların bu yöndeki hareketi, altının rekor seviyelerini korumasına yardımcı oldu.