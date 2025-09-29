Dünyada sadece birkaç kişide görülen, tıp literatüründe Rh null olarak bilinen ve "kan dünyasının en nadir hazinesi" olarak adlandırılan Altın Kan Grubu, hem bilim insanlarının hem de sağlık sektörünün ilgisini çekiyor. Peki, Altın kan grubu nedir? Altın kan grubu Türkiye'de var mı, dünyada kaç kişide var? Altın kan grubu kimden kan alabilir, kime kan verebilir? Altın kan grubuna dair tüm detaylar haberimizde...

ALTIN KAN GRUBU NEDİR?

Kan grupları genellikle A, B, AB ve O olarak sınıflandırılırken, bir de çok nadir görülen bir tür vardır: Altın Kan Grubu. Tıp literatüründe Rh null olarak bilinen bu kan grubunda, bireyin kanında hiçbir Rh antijeni bulunmaz. Yani Rh negatif kan grubu gibi sadece Rh-D antijeni eksik değil, tüm Rh antijenleri yoktur. Bu nedenle altın kan grubu, "kan dünyasının en nadir hazinesi" olarak kabul edilir.

ALTIN KAN GRUBU TÜRKİYE'DE VAR MI?

Evet, altın kan grubu Türkiye'de de bulundu. Özellikle Gaziantep'te yaşayan Naide Soylu'nun doğum öncesi kan ihtiyacı sırasında altın kan grubuna sahip olduğu ortaya çıktı. Kızılay, ihtiyaç anında İspanya'dan özel olarak altın kan getirdi. Bu durum, Türkiye'de de bu nadir kan grubuna sahip kişilerin bulunduğunu göstermektedir.

ALTIN KAN GRUBU DÜNYADA KAÇ KİŞİDE VAR?

Altın kan grubu dünya genelinde yaklaşık 6 milyonda bir görülmektedir. Bu oran, bugüne kadar tespit edilen kişilerin sayısını yaklaşık 43 kişi ile sınırlıyor. Bu nadirlik, altın kan grubunun önemini ve değerini oldukça artırıyor.

ALTIN KAN GRUBU RENGİ NEDİR?

Altın kan grubunun görünümü diğer kan gruplarından farklı değildir; rengi normal kırmızı kan rengi ile aynıdır. "Altın" ismi, kanın renginden değil, nadirliğinden dolayı verilmiştir.

ALTIN KAN GRUBU NASIL ANLAŞILIR?

Altın kan grubu, standart kan testleri ile fark edilmez. Sadece detaylı Rh antijen testi ile tüm Rh antijenlerinin eksik olduğu tespit edilebilir. Bu nedenle altın kan grubuna sahip kişiler genellikle rutin testlerde sıradan bir Rh negatif olarak görülür.

ALTIN KAN GRUBU KİMLERDE VAR?

Altın kan grubuna sahip kişiler, genetik olarak çok nadirdir ve dünya genelinde sadece birkaç kişi bu gruba sahiptir. Ailelerde nadiren birden fazla bireyde görülebilir, fakat genellikle tek birey olarak ortaya çıkar.

ALTIN KAN GRUBU KİMDEN KAN ALABİLİR, KİMLERE VERİLİR?

Altın kan grubuna sahip bir kişi, yalnızca kendi kan grubuna sahip kişilerden kan alabilir, yani başka kan gruplarından kan almak hayatı tehlikeli olabilir. Ancak, bu kişiler herkese kan verebilir; çünkü altın kan grubunda Rh antijenleri yoktur ve bağışlanan kan hiçbir Rh antijeni içermez. Bu özelliği, altın kan grubunu "evrensel donör" yapar.

ALTIN KAN GRUBU FİYATI NE KADAR?

Altın kan grubunun fiyatı, nadirliği nedeniyle oldukça yüksektir. Ancak kan bağışı ticari bir işlem olmadığı için resmi bir fiyat belirlenmemiştir. Yalnızca acil durumlarda ve tıbbi ihtiyaçlarda özel olarak temin edilebilir.