Altan Öymen gazeteci, yazar ve siyasetçi kimliğiyle Türkiye'nin yakın tarihine damga vuran isimlerden biridir. Birçok kişi, Altan Öymen'in hayatını ve kariyerini merak ediyor. Peki, Altan Öymen kimdir? Altan Öymen kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

ALTAN ÖYMEN KİMDİR?

Altan Öymen, 1955 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olduktan sonra gazetecilik mesleğine adım attı. Ulus, Akşam, Milliyet, Cumhuriyet ve Radikal gibi gazetelerde muhabirlik ve köşe yazarlığı yaptı. 1972 yılında kurduğu ANKA Haber Ajansı ile Türk basınına yön veren figürlerden biri oldu.

Ailesi Çerkez kökenli olup Trabzon ile bağlantılıdır. Ancak Altan Öymen'in çocukluk ve gençlik yılları ağırlıklı olarak Ankara'da geçmiştir. Gazetecilik kariyerinin yanı sıra 1960'larda Almanya'nın Bonn şehrinde Basın Ataşesi olarak görev aldı.

Siyasi kariyerine 1961 yılında Kurucu Meclis üyeliğiyle adım atan Öymen, 1977 seçimlerinde CHP'den Ankara Milletvekili seçildi ve aynı yıl kısa bir süre Turizm ve Tanıtma Bakanı olarak görev yaptı. 1995'te İstanbul Milletvekili olarak TBMM'ye döndü ve 1999 yılında CHP Genel Başkanlığı'na seçildi. Bu görevi 2000 yılına kadar sürdürdü.

ALTAN ÖYMEN SAĞLIK DURUMU NEDİR?

CHP'nin eski genel başkanlarından Altan Öymen, sağlık sorunları nedeniyle hastanede yoğun bakıma kaldırıldı.