Alper Rende kimdir? Alper Rende'nin hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Sosyal medyada üretkenliği, enerjisi ve eğlenceli içerikleriyle dikkat çeken Rende, son yıllarda Türkiye'nin tanınmış dijital içerik üreticileri ve oyuncuları arasında yer almayı başarmıştır. Peki, Alper Rende kimdir? Alper Rende kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

ALPER RENDE KİMDİR?

Alper Rende, 16 Ekim 1995 tarihinde Kocaeli'nin İzmit ilçesinde dünyaya gelmiştir. Eğitim hayatını Beykent Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü'nde tamamlayan Rende, sosyal medya dünyasında özellikle Vine platformuyla tanınmaya başlamıştır. Ailesi, arkadaşları ve sevgilisiyle çektiği eğlenceli videolarla sosyal medyada büyük bir kitleye ulaşan Alper Rende, kısa sürede Türkiye'nin sevilen dijital içerik üreticilerinden biri haline gelmiştir.

2013 yılında Vine isimli kısa video paylaşım platformunda eğlenceli ve yaratıcı içerikleriyle dikkat çeken Alper Rende, bu platformda kazandığı popülerliği diğer sosyal medya kanallarına da taşıdı. Vine'ın kapanmasının ardından YouTube ve Instagram gibi platformlara yönelen Rende, burada hem bireysel hem de ekip çalışmalarıyla içerik üretmeye devam etti. 2016-2018 yılları arasında Mediakraft Türkiye bünyesinde, özellikle "Oha Diyorum" ve "YAPYAP" gibi popüler projelerde yer aldı.

Alper Rende, sosyal medya kariyerinin yanı sıra sinema dünyasında da yer aldı. İlk olarak 2016 yılında "Türk Lokumu" adlı filmde rol aldı. Ardından 2017'de "Oha Diyorum" ve "Çılgın Kolej" filmlerinde performans gösterdi. 2019 yılında ise Türkiye'nin ünlü YouTuber'larından Enes Batur'un "Enes Batur Gerçek Kahraman" filminde ve aynı yıl "Sar Başa" adlı projede yer aldı. Bu filmlerdeki performanslarıyla hayran kitlesini genişletmeyi başardı.

2018 yılında kendi YouTube kanalını açarak içerik üretmeye odaklanan Alper Rende, eğlenceli ve yaratıcı video konseptleriyle büyük bir takipçi kitlesine ulaştı. Özellikle "Kaçış" adlı video serisi, YouTube kanalında büyük beğeni topladı. Bu popüler serinin özel bölümlerini ise Acun Ilıcalı'nın dijital platformu Exxen üzerinden yayımlamaya başladı.

Alper Rende, 2020 yılında "İzole" isimli şarkısıyla müzik dünyasına da adım attı. Bu şarkı, özellikle pandemi döneminde dikkat çekerken hayranlarından da büyük ilgi gördü.