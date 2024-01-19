Alper Gezeravcı neden uzaya gidiyor? Alper Gezeravcı uzayda ne yapacak?

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Dragon uzay aracının kapsülü TSİ 00.49'ta uzaya fırlatıldı. Milyonlarca vatandaşın canlı olarak takip ettiği fırlatma anı sonrasında Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu merak konusu oldu. Arama motorlarında ilk Türk astronotun uzayda neler yapacağı araştırılıyor. Peki, Alper Gezeravcı neden uzaya gidiyor? Alper Gezeravcı uzayda ne yapacak? Detaylar haberimizde...

ALPER GEZERAVCI NEDEN UZAYA GİDİYOR?

1.5 gün sürecek yolculuğun ardından Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşacak olan Gezeravcı ve 3 takım arkadaşı, 14 günlük süreçte 13 bilimsel deneye imza atacak. Gezeravcı biyoloji, tıp, malzeme bilimi ve genetik gibi alanlarda deneyler gerçekleştirecek ve çalışmalar TÜBİTAK Uzay, Axiom Space ve NASA ile koordineli şekilde yürütülecek.

ALPER GEZERAVCI UZAYDA NE YAPACAK?

Gezeravcı, 14 gün boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu'nda çeşitli bilim misyonlarını gerçekleştirmek üzere uzaya gönderiliyor. Üniversite ve araştırma kurumlarınca bu misyon için hazırlanan deneyler, çıkılan çağrı neticesinde TUA ve TÜBİTAK Uzay uzmanlarından oluşan bir komisyonca değerlendirildi. Aralarında kanserden bağışıklık hücrelerine, alglerden propolise kadar literatüre katkı sağlayacak çalışmaların bulunduğu 13 deney uzayda gerçekleştirilecek.