Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı taşıyan uçak Esenboğa Havalimanı'na indi. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda ilk uzay misyonunu başarıyla tamamlayan ve uçaktan elindeki Türk bayraklarıyla inen Gezeravcı'nin evli olup olmadığı merak ediliyor. Peki, Alper Gezeravcı evli mi? Astronot Gezeravcı kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

ALPER GEZERAVCI KİMDİR?

Alper Gezeravcı, 2 Aralık 1979 yılında Mersin'de doğdu. Türk askeri pilottur. Uzaya çıkacak ilk Türk astronot olması planlanmaktadır. Atanması Nisan 2023 sonlarında Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan Gezeravcı, 2023 yılının son çeyreği için planlanan SpaceX Axiom Space-3 misyonu kapsamında uzayda 14 gün geçirecek. Kennedy Uzay Merkezi'nden diğer üç uluslararası astronotla birlikte Crew Dragon ile uçması planlanmaktadır. Gezeravcı, Türk Hava Harp Okulu'nda elektronik mühendisliği okudu ve ayrıca Dayton, Ohio'daki Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsü'nde eğitim gördü. Türk Hava Kuvvetleri'nde 21 yıllık tecrübeye sahip F-16 pilotudur.

ALPER GEZERAVCI EVLİ Mİ?

Alper Gezeravcı'nın evli olmadığı bilinmektedir. Buna göre Alper Gezeravcı evli değildir.