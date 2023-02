Yayınlanması ile birlikte izleyicisinin beğenisini kazanan dizi All Of Us Are Dead 2. sezon ne zaman? Merak ediliyor. Netflix platformunda izleyicisi ile buluşan dizinin ikinci sezonu merak konusu oluyor. Peki, All Of Us Are Dead 2. sezon ne zaman? All Of Us Are Dead 2. sezon fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?

All Of Us Are Dead 2. sezon ne zaman? Sorusu, dizinin sıkı takipçileri başta olmak üzere birçok izleyici tarafından araştırılan sorular arasında yer alıyor ve arama motorlarında aratılıyor. Netflix'in zombi konulu dizileri arasında yer alan All Of Us Are Dead 2. sezon ne zaman? All Of Us Are Dead 2. sezon fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?

ALL OF US ARE DEAD 2. SEZON NE ZAMAN?

Netflix'in zombi konulu dizilerinden birisi olan All Of Us Are Dead, Netflix tarafından ikinci sezon onayını aldı. Fakat dizinin yayın tarihine dair henüz bir duyuru gerçekleştirilmedi. Dizinin ikinci sezonunun izleyici ile buluşacağı tarih gizliliğini korumaya devam ediyor.

ALL OF US ARE DEAD 2. SEZON FRAGMANI İZLE

İnternet üzerinde yayınlanan sahte fragmanlar nedeniyle birçok izleyicinin kafası karışmış durumda. İnternette yer almakta olan fragmanlar, eski bölümlerin kesitlerinden hazırlanan parodi fragmanlardır ve 2. sezona dair görüntüler içermemektedir. Henüz Netflix tarafından konuya ilişkin olarak resmi bir fragman yayınlanmadı.