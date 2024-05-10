Alkollü araç kullanmanın trafik kazalarının büyük çoğunluğuna sebep olduğu bilinmektedir. Bu nedenle, alkollü araç kullanımını caydırmak için ciddi cezalar uygulanmaktadır. Pek çok kişi, alkollü araç kullanmanın cezasını öğrenmek için internet üzerinden araştırma yapmaktadır. 2024 yılında alkollü olarak araba kullanmanın cezası hakkında bilinmesi gerekenler ise oldukça önemlidir. ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMA CEZASI 2024! Alkollü araç kullanma cezası ne kadar? İşte merak edilenler...

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMA CEZASI NE KADAR?

Trafikte alkollü araç kullanmanın cezası, hem maddi hem de ehliyete el konulması şeklinde gerçekleşmektedir. İlk kez yakalanan sürücülerin ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, aynı suçun tekrarlanması durumunda bu süre 2 yıla kadar çıkabilmektedir.

Üçüncü kez alkollü araç kullanma suçu işlendiğinde ise ehliyete 5 yıl süreyle el konulması ve trafikten men cezası gibi daha ciddi yaptırımlar uygulanabilir.

Ayrıca, bu cezaların yanı sıra sürücülerin psikiyatri muayenesinden geçmeleri ve ehliyetlerini geri alabilmeleri için belirli bir süre beklemeleri gerekebilir. Alkollü araç kullanma cezası, güncellenmiş kurallara ve farklı miktarlara göre belirlenmektedir.

2024 yılında alkollü araç kullanma cezası, ilk seferde 6.439 TL olarak belirlenmiştir. İkinci kez aynı suçu işleyenler için bu ceza miktarı 8.075 TL'ye yükselmektedir.

Üçüncü kez alkollü araç kullanma suçu işleyenler ise 12.977 TL gibi daha yüksek bir ceza ile karşılaşmaktadır. Ayrıca, bu cezaların ilk 15 gün içerisinde ödenmesi durumunda %25 indirim uygulanmaktadır. Trafik puanı düşme gibi ek yaptırımlar da söz konusu olabilir.

Bu cezalar, trafik kurallarına uymayan sürücülerin caydırılması ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla belirlenmektedir.